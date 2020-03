Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor

'6 BİN 800 VATANDAŞIM VAR'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan yaşlıların ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Balıbey, "Yaşlılarımızın her ne tür gereksinimi varsa ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Finansörlüğünü yapan dostlarımız da var. İhtiyaçları anlatıyoruz ve onlardan aldığımız yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Durumu iyi olan vatandaşlarımız ise bizlere ücretini takdim ederek taleplerini iletiyor, biz de ihtiyaç duydukları ürünü alıp kendilerine ulaştırıyoruz. Mahallemde 6 bin 800 vatandaşım var ve tüm vatandaşlarımın telefon numaraları bende var. Benim numaram da mahalle sakinlerimin tamamında mevcut. İletişimimizi telefon ve sosyal medya hesabım üzerinden sağlayarak ihtiyaçlara her an cevap verebiliyoruz" diye konuştu.

Halkın, tedbirler artırıldıkça daha duyarlı davranmaya başladığını belirten Muhtar Balıbey, "Sokağa çıkmıyorlar, alışveriş merkezlerine gitmiyorlar, zorunlu ihtiyaçları olmadıkça sokağa çıkmayarak duyarlılığını da ortaya koyuyor ve kurallara riayet ediyor. Mahalle sakinlerimizin birçoğunun arkadaşı, birçoğunun ise evladı gibiyim. Mahallemizdeki insanların birçoğu beni muhtardan ziyade evladı, kardeşi olarak görür. Ben de bu mahallede büyüdüysem mahalle sakinlerimiz de beni sevip, şefkatle yaklaşıyorsa ben de bir muhtar, bir kardeşleri ve evlatları olarak elimden geldiğince onlarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum" dedi.

