Muhtar, sokağa çıkamayan mahallelinin ihtiyacını bisikletiyle karşılıyor

Dünyada yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle hükümetin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında, birçok sektörde verilen hizmetler durdurulurken, halkın da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuluyor. Son alınan kararla 65 yaş ve üzerindeki kişilerin evden çıkmalarına kısıtlama getirildi. Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde 36 yıldır muhtarlık yapan Erdal Balıbey de özellikle yaşlıların mağdur olmaması için harekete geçti. Muhtar Balıbey, telefon ve sosyal medya hesapları üzerinden halkı bilgilendirdi, evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını da bisikletiyle gidip, gelerek kendisi karşılamaya başladı.

'HALKIMIN 24 SAAT EMRİNDE VE HİZMETİNDEYİM'

Muhtar Erdal Balıbey, "1984 yılından bu yana Güvenevler Mahallesi'nin muhtarı olarak hizmet veriyorum. Koronavirüs çıktığından beri devletimizin ve hükümetimizin aldığı kararlar üzerine bu bilgileri gerek sosyal medya üzerinden gerek internet üzerinden paylaşarak hem sorunlara yardımcı olmak amacıyla hem de kişilere ulaşarak ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyorum. İnsanların uyması gereken kuralları anlatarak, yanlarında olarak mahallemizdeki insanlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Mahalle halkımın 24 saat emrinde ve hizmetindeyim" dedi.