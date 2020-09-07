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  4. Muhtar şoke etti! Tabancayla operatör rehin alıp 'şaka yaptım' dedi

Muhtar şoke etti! Tabancayla operatör rehin alıp 'şaka yaptım' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Adana'da Karataş ilçesindeki bir muhtar, 'yol yapılmadığını' iddia ederek Büyükşehir Belediyesinde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin aldı. Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan muhtar, kendisini 'şaka yaptığını' söyleyerek savundu. Gözaltına alınan muhtar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, muhtar Mehmet Akif Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekince muhtar şaka yaptıklarını söyledi.

Karataş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtar Mehmet Akif Işık'ı dün gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen muhtar, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)

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