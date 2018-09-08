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Muhtar tamir etmeye gittiği su şebekesinin yanında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Pınarönü köyünün muhtarı Muharrem Akpınar (63), tamir etmeye gittiği içme suyu şebekesinin yanında ölü bulundu.

Muhtar tamir etmeye gittiği su şebekesinin yanında ölü bulundu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Pınarönü köyünün muhtarı Muharrem Akpınar (63), tamir etmeye gittiği içme suyu şebekesinin yanında ölü bulundu. Muhtarın kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay, dün akşam Devrek ilçesine bağlı Pınarönü köyünde meydana geldi. Köyün içme suyu şebekesi arızalanınca muhtarı Muharrem Akpınar, arızanın yaşandığı bölgeye gitti. Ancak Akpınar geç saatlere kadar dönmedi. Köylülerin aramaya çıktığı Muharrem Akpınar, su şebekesinin yanında yerde yatarken bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde muhtar Akpınar'ın yaşamını yitirdiği saptandı.
Kalp krizinden yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duran Muharrem Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Devrek Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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Muhtar tamir etmeye gittiği su şebekesinin yanında ölü bulundu

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