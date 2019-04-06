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Muhtar ve azalarının isimleri ayrı yazılınca seçim iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Bereket köyünde muhtarlık seçimi, tek aday olan Ruhi Akdemir ile aza adaylarının isimlerinin farklı kağıtlara yazılıp oy kullanıldığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Bereket köyünde muhtarlık seçimi, muhtar ile aza adaylarının isimlerinin farklı kağıtlara yazılması nedeniyle iptal edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Bereket köyünde muhtarlık seçimine tek aday olarak katılan Ruhi Akdemir, muhtar adayı ile azaların isimlerini farklı kağıtlara yazdı.

Köydeki seçmenler de muhtar adayı ve azalar için iki ayrı kağıdı zarfa koyarak oy kullandı. Seçimde Akdemir, kullanılan 39 oyun tamamını aldı.

Yapılan işlemi değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, muhtar adayı ile azaların isimlerinin tek kağıda yazılması gerektiğini belirterek, isimlerin farklı kağıtlara yazılması nedeniyle köydeki muhtarlık seçimini iptal etti.

Köyde seçimin haziran ayında tekrarlanması bekleniyor.

Ruhi Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyünde muhtarlık seçimine ikinci kez tek aday olarak katıldığını söyledi.

Seçim sırasında oy pusulalarının karışması nedeniyle yanlış oy kullanıldığını savunan Akdemir, "Ben ve bazı yakınlarım nizami oy kullandı ancak onlar da değerlendirilmedi. 5-6 nizami oy olması lazım. Onun için oylarımın tekrar değerlendirilmesini istedim ancak kabul edilmedi." dedi.

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