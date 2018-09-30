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Muhtar yangın ihbarı yaptı, gelen ekibe çiçek verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, İtfaiye Haftası'nı kutlamak isteyen muhtar, sahte yangın ihbarı yapıp, gelen ekibe çiçek verdi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, İtfaiye Haftası'nı kutlamak isteyen muhtar, sahte yangın ihbarı yapıp, gelen ekibe çiçek verdi.

İslahiye'ye 4 kilometre uzaklıktaki Kırıkçalı Mahallesi Muhtarı Hasan Taşkoparan, İtfaiye Haftası nedeniyle ilginç bir kutlamaya imza attı. Sahte yangın ihbarında bulunan Hasan Taşkoparan, mahalleye gelen itfaiye ekibini sokakta karşılayıp, İtfaiye Haftası nedeniyle çiçek verdi.

İtfaiye erlerini şaşırtan Muhtar Hasan Taşkoparan, "En zor anında yanımızda olan itfaiyecilere sürpriz yaparak özel günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi.

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