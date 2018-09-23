Muhtara polise hakaret iddiasıyla gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde haksız şekilde ceza kesildiği gerekçesiyle sosyal medya hesabından polise hakaret ettiği öne sürülen muhtar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, hastane kavşağında polis ekiplerince 4 bin lira ceza kesilen bir mahallenin muhtarı Kadir G, sosyal medya hesabından polislere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Kadir G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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