HABER

Muhtara polise hakaret iddiasıyla gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

Muhtara polise hakaret iddiasıyla gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde haksız şekilde ceza kesildiği gerekçesiyle sosyal medya hesabından polise hakaret ettiği öne sürülen muhtar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hastane kavşağında polis ekiplerince 4 bin lira ceza kesilen bir mahallenin muhtarı Kadir G, sosyal medya hesabından polislere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Kadir G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Pasta ustaları Başkent Pasta Festivali'nde buluştuPasta ustaları Başkent Pasta Festivali'nde buluştu
Muğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendiMuğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya HAKARET muhtar polis

En Çok Okunan Haberler

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik büyük vurgun! Kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Ankara’da zincirleme trafik kazası: 17 araç birbirine girdi

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

Antalya'da tuvaletin çatısında elleri ve yüzü yanmış ceset bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

İçişleri Bakanı Soylu, Bayraktar SİHA'yı yönetti

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

Bedelli askerlikte dikkat çeken ders! Tüm celplerde uygulanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.