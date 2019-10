Muhtara sorunlarını WhatsApp ihbar hattından iletiyorlar

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini daha hızlı iletebilmeleri amacıyla 'Çek Gönder Birlikte Çözelim' adı altında WhatsApp ihbar hattı kurdu. Muhtar Özkan, mahalle sakinleri tarafından kullanılmaya başlanılan ihbar hattından, fotoğraflı ve video olarak gelen istek ve önerilere hızlı bir şekilde cevap veriyor.

Şehzadeler ilçesinin 650 hane, 4 bin 700 nüfuslu Adnan Menderes Mahallesi'nin muhtarı Halil Özkan, farklı bir çalışmaya imza atarak, talep ve şikayetlerin hızlı iletilebilmesi ve çözüme hızlı kavuşturulması amacıyla 22 Eylül'de WhatsApp ihbar hattı kurdu. Özkan, mahalledeki tüm vatandaşların bu uygulamadan haberdar olabilmesi amacıyla kurduğu WhatsApp ihbar hattını anlatan afişi tüm iş yerlerine astı. 'Çek Gönder Birlikte Çözelim' adı altında kurulan ihbar hattı kısa sürede mahalle sakinleri tarafından kullanılmaya başlandı. Mahalleli isteklerini, fotoğraf, video ya da konum olarak iletiyor. Muhtar Halil Özkan, uygulama sayesinde vatandaşlar ile hızlı ve daha kolay iletişim kuruyor. İsteklere günün her vaktinde cevap veren Özkan, sorunların çözüme kavuşma sürecini de ihbar hattı üzerinden bildiriyor.

'KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYORUZ'

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan, "Sosyal medya günümüzde hemen hemen her evde olan bir şey. Mahalle muhtarı olarak sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızla aramızdaki kopukluğu giderme yönünde bir adım atmayı düşündüm. Daha önceden Facebook üzerinden sorunlarını iletenler oluyordu. Başka diğer yollarla iletenler vardı. Mahalle muhtarlığımıza ait olan bir hat kurmaya karar verdik. Bunun için özel bir numara çalışması yaptık. 'Çek Gönder Birlikte Çözelim' adı altında Adnan Menderes Mahallesi İhbar Hattı'nı kurduk. Vatandaşlar, aramak yerine sorunları fotoğraf ve videolu olarak gönderiyor. Biz de bu görselleri ilgili daire müdürlüklerine yönlendirip, çözüm bulunmasını sağlayarak köprü vazifesi görüyoruz. İhbar hattını kurduğumuz ilk 6 günde, 13 ihbar aldık, 6 sorunu çözdük. Bu mahallenin sorunlarını hep birlikte çözmek istiyoruz" dedi.

Uygulama ile 'Muhtarı yerinde bulamadım' gibi sıkıntıları da ortadan kaldırdıklarını belirten Özkan, "İsteyen herkes WhatsApp'tan anında bizimle irtibata geçebiliyor' diye konuştu.

Gelen ihbarlardan örnekler de veren Muhtar Özkan, "Bir öğrenci okul arkadaşının kırtasiye malzemelerinin olmadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine biz de bu öğrenciyi ziyaret edip, onunla birlikte 38 öğrenciye daha çeşitli kırtasiye malzemeleri yardımı yaptık, eksiklerini tamamladık. Bir diğer kişi komşusunun kömüre ihtiyacı olduğunu iletti. Bir başkası, dul bir kadının çocuklarıyla birlikte mahalleye taşındığı ve yardımcı olmamamız için bizimle iletişime geçti. Bizde bu sorunlarda aracı olarak çözüm ürettik. İhbar hattının güzelliklerini hep beraber yaşayacağız. İnşallah yaşatmaya da devam edeceğiz" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TAM NOT

Projeyi başarılı bulduğunu belirten mahalle sakinlerinden 2 çocuk babası Celal Özcan, geçenlerde elektriklerin kesildiğini WhatsApp ihbar hattı üzerinden bildirdiğini ve muhtarın da kısa sürede çözüm bulduğunu söyledi. Berber Recep Açıkgöz (21) de bir sorun olduğunda pratik olarak muhtara ulaşabilecek bir proje olduğunu belirtip, "İhbar hattını ben de kullandım. Sokağımızdaki bir durumu muhtarımıza fotoğraf olarak ilettim. Sağ olsun hemen ilgilendi" diye konuştu.

Kuaför Muhammed Alparslan Aslan (22) da "Başarılı bir proje. Hizmetlerin hızlı gerçekleşmesi için çok önemli" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Fırat Akar (33) ise "Muhtarımız ile hızlı iletişimin farkına vardık. İletişim araçlarının bu zamanda kullanılması gerekiyor. WhatsApp ihbar hattı ile muhtarımıza daha kolay ve günün her saati ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda sorunumuzu görsel olarak iletebilmek gibi de bir kolaylığı oluyor" dedi.