OKAN COŞKUN - Malatya'da bir mahalle muhtarı, cami ve yaz Kur'an kurslarını tek tek gezerek 10 bin çocuğa dondurma dağıttı.

Kur'an-ı Kerim öğrenmek için müftülük tarafından camilerdeki kurslara giden çocukların heyecanını gözlemleyen Çukurdere Mahalle Muhtarı Fatih Mehmet Gönültaş, onların bu heyecanına ortak olmak için dondurma dağıtmaya karar verdi.

Sıcak yaz günlerinde önce mahallesindeki camiye kuran öğrenmeye giden çocukların yüzünü dağıttığı dondurmalarla güldüren muhtar, uygulamayı kent geneline yaydı.

Kendi imkanlarıyla başladığı bu uygulamayı hayırsever esnafın da katkı vermesiyle devam ettiren muhtar, bir aya yakın sürede Kur'an kursu öğrencilerine 10 bin dondurma dağıtarak, çocukların gönlünde taht kurdu.

Çocukların "muhtar amca" diye yolunu gözlediği Fatih Mehmet Gönültaş, uygulamayı daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor.

Gönültaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an öğrenmek için cami ve kurslara giden öğrencilerin heyecanından çok etkilendiğini söyledi.

Gönültaş, öğrencilerin mutlu olduğunu gördükçe uygulamayı genişlettiğini anlatarak, "Özellikle kırsal mahallelere ulaşarak 10 bin çocuğa dondurma dağıttık. Sponsor arkadaşlarımız oldu, mahalle esnafımız çok destek verdi. Böyle bir projeyi gerçekleştirdik ve halen devam ediyor. Kampanyamız devam edecek inşallah çünkü herkes sürekli destek vermek istiyor." diye konuştu.