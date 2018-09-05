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Muhtardan ABD'ye tepki için 12 bin 450 liralık bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde muhtar Nurullah Öz, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına tepki göstermek için 7,5 aylık muhtarlık maaşı olan 12 bin 450 lirayı hazineye bağışladı.

Muhtardan ABD'ye tepki için 12 bin 450 liralık bağış

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın Polatlı ilçesinde muhtar Nurullah Öz, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına tepki göstermek için 7,5 aylık muhtarlık maaşı olan 12 bin 450 lirayı hazineye bağışladı.
Polatlı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Ömerler Mahallesi Muhtarı Nurullah Öz, örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Türk ordusunun Afrin'e yönelik operasyonuna manevi destek olmak amacıyla köylüler arasında bir kampanya yapan Muhtar Öz, ilk etapta 25, ikinci etapta ise 300 adet kurbanlık koyunu köyün gençleriyle birlikte Suriye sınırına götürerek Çobanbey Gümrük Kapısı’nda yetkililere teslim etti.
BÜTÜN MUHTARLARDAN DESTEK
Nurullah Öz’ün bu organizasyonu gerek ilçede ve gerekse ülke genelinde büyük yankı buldu. Polatlı’nın 95 mahalle muhtarı arasında yapılan bir kampanyayla da 150 bin lira para toplandı. Muhtar Nurullah Öz bu parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
7,5 AYLIK MAAŞINI HAZİNEYE BAĞIŞLADI
Muhtar Nurullah Öz, bu kez ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına tepki göstermek için hazineye bağışladı. Öz, Polatlı Kaymakamlığına verdiği dilekçede, "Devletimizin dış güçler tarafından ekonomik saldırıya uğradığını gözlemlemekteyim. Bu nedenle küçük de olsa devletimize destek olmak ve saldırılara tavır almak maksadıyla 7,5 aylık muhtarlık maaşım olan 12 bin 450 lirayı hazineye bağışlıyorum. Hepimiz aynı gemideyiz, gemi batarsa hepimiz batarız. Biz Anadolu köylüsü olarak her daim devletimizin ve milletimizin yanındayız. Ömerler köyü olarak duyarlılığımızı ortaya koyuyoruz, inşallah bu herkese örnek olur da ekonomik saldırılara karşı tam bir seferberlik ve dayanışma içinde oluruz" ifadelerine yer verdi.

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