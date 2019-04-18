Muhtardan davullu zurnalı teşekkür yemeği

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde, 2'nci kez muhtarlığa seçilen Semih Çukadar (58), mahalle sakinlerine davullu zurnalı teşekkür yemeği verdi. PTT'de 25 yıl posta dağıtıcılığı yaptıktan sonra emekli olunca doğup, büyüdüğü Cumalı Mahallesi'ne 5 yıl önce muhtar seçilen, evli ve 2 çocuk babası Semih Çukadar, hemşehrilerinin ısrarı üzerine 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar aday oldu. 2 adayın yarıştığı seçimde 619 oyun 421'ini alan Çukadar, 2'nci kez muhtar seçildi. Çukadar, mahalle sakinlerine akşam yemeği vererek, davullu zurnalı kutlama yaptı. Misafirleriyle yakından ilgilenen Çukadar, kazanda pişirilen etli pilavı kendi ikram etti. Ege türkülerinin çalındığı akşam yemeğinde mahalle sakinleri zeybek oynayarak, gönüllerince eğlendi. Muhtar Çukadar, "Mahalle sakinlerinin tercihi ile bir kez daha bu göreve geldim. Bana yürekten destek oldular; sağ olsunlar, var olsunlar. Bu dönem onlara layık olmak için çok daha gayretli ve özverili bir şekilde çalışacağım. Seçimlerden önce yanlış anlaşılmasın, diye yemek vermedim. Şimdi seçim bitti. Bana oy veren, vermeyen herkese teşekkür etmek için bu kutlama yemeğini düzenledim" dedi.



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