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Muhtardan ’eşek şakası’

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 13:11 | Son Güncelleme

Adana’da bir muhtar yol yapılmadığı gerekçesiyle iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı.

Muhtardan ’eşek şakası’

Adana’da bir muhtar yol yapılmadığı gerekçesiyle iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı. Muhtar, bu görüntüler sosyal medyada yayınlanınca şaka yaptığını söyledi.
Edinilen bilgiye göre, olay Karataş ilçesine bağlı Küçük Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhtar Mehmet Akif Işık, uzun süredir yapılmayan yol için gelen iş makinesi operatörünü tabancayla rehin aldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken vatandaş o anları ve neden rehin aldığını da anlattı. Muhtar da yolun yapılmadığını söyledi. Vatandaş daha sonra çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler tepki çekince muhtar şaka yaptıklarını söyledi.

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