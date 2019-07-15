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Muhtardan eski muhtara 'otomobiliyle bilerek çarptı' suçlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Çırpılar köyünün yeni muhtarı ve Çırpılar köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Enver Şen (53), motosikletine, eski köy muhtarı ve kooperatif başkanı Ahmet Uzunoğlu'nun otomobilinin çarpması sonucu yaralandı.

Muhtardan eski muhtara 'otomobiliyle bilerek çarptı' suçlaması

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Çırpılar köyünün yeni muhtarı ve Çırpılar köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Enver Şen (53), motosikletine, eski köy muhtarı ve kooperatif başkanı Ahmet Uzunoğlu'nun otomobilinin çarpması sonucu yaralandı. Şen, kazanın bilerek olduğunu iddia edip, Uzunoğlu'ndan şikayetçi olduğunu söyledi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Çırpılar köyü ile Bayramiç arasındaki yolda meydana geldi. Köyden ilçeye gitmek üzere yola çıkan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar seçilen ve kısa süre önce kooperatif başkanı olan Enver Şen yönetimindeki 17 TJ 146 plakalı motosiklete, iddiaya göre, eski köy muhtarı ve kooperatif başkanı Ahmet Uzunoğlu yönetimindeki 17 TD187 plakalı otomobil çarptı. Kazada, motosiklet şarampole yuvarlanırken, sürücü Şen de yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Şen daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Ahmet Uzunoğlu'nun ifadesine başvurdu. Durumu iyi olan Muhtar Enver Şen, yaklaşık 3 ay önce de köy yakınında araçla yolunu kestiğini ileri sürdüğü eski muhtar Ahmet Uzunoğlu'ndan şikayetçi olduğunu belirtti

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