Muhtardan öğrencilere kamyonla kar jesti

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'da, mahalle Muhtarı Adem Sevi, 20 kilometre mesafedeki kırsal mahalleden bir kamyonet kar getirip, ilkokul bahçesine döktürdü. Kar topu oynayan öğrenciler keyifli anlar yaşarken, Muhtar Sevi ise "Onlar istesin, biz her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi, mahalleye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Burhan Mahallesi'nden bir kamyonet kar getirerek, Yenipazar İlkokulu'nun bahçesine döktürdü. Bahçedeki karı gören yaklaşık 50 öğrenci, kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi, okula kar getirmesini şöyle anlattı:

"Mahallemizdeki okulda eğitim gören çocuklarımız uzun yıllardır kara hasret. Beni her gördüklerinde 'Muhtar amca bize kar getir' diyorlardı. Hatta birkaç gün önce yine okulumuzda eğitim gören öğrencilerden biri ailesi ile evime gelip bizi ziyaret etti. Birçok bölgede kamyonlarla kar getirildiğini gördüğünü belirtip, aynı çalışmayı mahallede de yapmamızı istedi. Çocuklarımızın bu isteğini kıramadım. Bir kamyonet kiralayıp, yanıma aldığım bir arkadaşla Burhan Mahallesi'ne gittik. Kamyonete küreklerle kar yükledik. Ardından da getirip okul bahçesine döktük. Öğrencilerin yüzlerindeki mutluluk, yorgunluğumuza değdi. Onlar istesin, biz her şeyi yapmaya hazırız."

FOTOĞRAFLI