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Muhtarı öldüren şahsı arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:01 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde tüfek ile vurulan muhtar hayatını kaybederken, olayın şüphelisini arama çalışmaları sürüyor.Sabah saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde meydana gelen olayda, yaklaşık 5 yıl önceki kız alıp verme meselesi yüzünden aralarında husumet olan iki aile arasındaki kavgada Köy Muhtarı Mustafa Yücel tüfek ile vurulmuştu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde tüfek ile vurulan muhtar hayatını kaybederken, olayın şüphelisini arama çalışmaları sürüyor.
Sabah saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde meydana gelen olayda, yaklaşık 5 yıl önceki kız alıp verme meselesi yüzünden aralarında husumet olan iki aile arasındaki kavgada Köy Muhtarı Mustafa Yücel tüfek ile vurulmuştu. Göğsünden ağır yaralanan Mustafa Yücel, ilk önce Kahta Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Yücel hayatını kaybetti.
Olayın şüphelisi olduğu öne sürülen Mehmet Sait D.’nin ise yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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