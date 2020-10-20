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Muhtarın aracını kundaklayan hırsızlar azanın samanlarını da ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 03:56 | Son Güncelleme

Aksaray’da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle köy muhtarının güvenlik kamerası tespiti ile yakalanan hırsızlar serbest kalınca önce muhtarın aracını kundakladı sonra da ihbarda bulunan azanın saman balyalarını ateşe verdi.Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Altınkaya Köyünde yaşandı.

Aksaray’da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle köy muhtarının güvenlik kamerası tespiti ile yakalanan hırsızlar serbest kalınca önce muhtarın aracını kundakladı sonra da ihbarda bulunan azanın saman balyalarını ateşe verdi.
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Altınkaya Köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde uzun süredir yaşanan hırsızlık olaylarına dur demek ve faillerin yakalanması, köyün de huzura kavuşması için mücadele eden Altınkaya Köy Muhtarı Yılmaz Atak (54), yaptığı takipler, tuttuğu nöbetler sonucu hırsızları tüm delilleriyle belirleyerek Jandarma ile yaptığı ortak çalışmayla yakalattı. 7 ayrı dosyadan haklarında soruşturma başlatılan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlar mahkemece serbest kalırken, yaklaşık 8 ay önce serbest kalan hırsızlar 5 ay önce tehdit ettikleri muhtarın arabasını kundakladı. İhbar ettiği gerekçesi ile muhtar azası Dede Deniz’i (50) de tehdit eden şüpheliler bugün gecede Dede Deniz’in köyde bulunan müstakil evinin bahçesindeki saman balyalarını ateşe verdi. Saman balyaları alev alev yanarken durumu fark eden Dede Deniz durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangının büyük olması nedeniyle Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köy halkıda kepçe ve kamyonlarla yangına müdahale etti. Alevler halen kontrol altına alınamadı.
Önce muhtarın arabayı, şimdi de azanın samanlarını kundakladılar
Yaşadığı olayı anlatan Aza Dede Deniz, “Köyde hırsızlık olayları oluyordu. Biz muhtar ile bunları ekip olarak yakalattık. Bunlarda yakalandıktan sonra serbest kaldı. Gittiler muhtarın arabasını yaktılar, “Bizimle uğraşıyorsunuz” diye. Sonra da benim balyalarımı yaktılar. 2 bin balya koymuştum ben buraya. 30 bin lira zararımız var. Can güvenliği de yok, mal güvenliği de yok” dedi.
“Biz huzur, mal ve can güvenliği istiyoruz”
Köy Muhtarı Yılmaz Atak ise, “Daha önce köyümüzde hırsızlık olayları oluyordu. Bu hırsızlık olaylarını kolluk kuvvetlerine bildirdik. Şahısları tespit ettik azam Dede Deniz ile birlikte. Hırsızları jandarma yakaladı, savcılık serbest bıraktı. Daha sonra bunlar serbest kalınca biz tehdit almaya başladık. Bunun akabinde benim aracımı yaktılar evimin önünde. Daha sonra köyün fidanlığını yaktılar, bugün de tehdit alan azamın saman balyalarını yaktılar. Burası 2 evin arası, artık köyün can güvenliği kalmadı. Bizim can güvenliğimiz kalmadı. Biz huzur istiyoruz. Biz mal can güvenliği istiyoruz” diye konuştu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme yapılırken savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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