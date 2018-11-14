Muhtarın babası, evde çıkan yangında öldü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yangın çıkan evde, müdahale sırasında çatı ve duvarlar çöktü. Dışarı çıkamayan ve enkaz altında kalan Hüseyin Erden (90), hayatını kaybetti.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Çaldağ köyünde muhtar Mehmet Erden'in babası Hüseyin Erden'in yalnız yaşadığı evde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. 5 çocuk babası Hüseyin Erden alevlerin arasında kaldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bayramiç ve Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında evin çatısı ve duvarları çöktü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Hüseyin Erden'in cansız bedeni bulundu.

Yangını haber alıp gelen Hüseyin Erden'in çocukları ve yakınları sinir krizleri geçirirken, kızı Şerif Ayşe Erden "Babamı akşam gördüm. Yemeğini verdim, yatacaktı" diye gözyaşı döktü.

Hüseyin Erden'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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