HABER

Muhtarın evinde ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 21:31 | Son Güncelleme

Otobüs terminalinde yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'daki evinde ölü bulunan Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyü muhtarı Ayhan Köse'nin cinayet zanlısı, tutuklandı.

Evinde ölü bulunan Ayhan Köse'nin katil zanlısı olduğu iddiasıyla M.G'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde İstanbul'a gitmek isterken yakalanan M.G, Giresun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kırgeriş köyü muhtarı Ayhan Köse, 27 Eylül'de Tirebolu ilçesinin Körliman Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmuştu.

Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...Ev sahibi şoka girdi! Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip...
Paris’te mayın ve bomba kurbanlarına destek için ayakkabı piramidi oluşturulduParis’te mayın ve bomba kurbanlarına destek için ayakkabı piramidi oluşturuldu
Belgesel filmin birincisi İranlı Mahdi ZamanporeBelgesel filmin birincisi İranlı Mahdi Zamanpore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet muhtar tutuklama zanlı

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

Katar'ın kabin görevlisi alım başvuruları başladı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 5 milyon TL devretti!

Sakarya'da 50 asker yemekten zehirlendi

50 asker yemekten zehirlendi

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Son dakika: İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.