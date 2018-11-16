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Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi İbribey Mahallesi Muhtarı Salih Güler’in Facebook hesabı, dolandırıcıların eline geçti.

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

Kimliği belirsiz kişilerin, İbribey Muhtarı Salih Güler’in Facebook hesabını ele geçirdiği ortaya çıktı. Dolandırıcılar, muhtarın hesabındaki ekli çok sayıda arkadaşına, "Selamınaleyküm, nasılsın?" diyerek, cevap verilmesi halinde, "Bende iyiyim sağol teşekkürler. Belediyenin hediye çeklerini dağıtıyorum seni de düşündüm hattın faturalı mı?" sorusunu yöneltti.

Muhtar Salih Güler, Facebbok hesabının dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyerek, gelen mesajlara hiç kimsenin itibar etmemesini istedi. Salih Güler, yeni Facebook hesabı açıp arkadaşlarını uyardı.

Kaynak: İHA


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