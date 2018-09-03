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Muhtarın girişimiyle gönüllü temizlik ekibi oluşturdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

Nevşehir'de mahalle muhtarının sosyal medyadan yaptığı çağrıyla bir araya gelen gönüllüler, Gülşehir Açıksaray Örenyeri'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, peribacalarıyla kaplı Açıksaray Örenyeri, mahalle muhtarının öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler tarafından temizlendi.

Sosyal medyada Japon turistlerin Türkiye'de çöp toplama görüntülerinden etkilenen Fatih Mahallesi Muhtarı Savaş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı çağrıyla mahalle sakinlerinden gönüllü bir ekip kurdu ve turistik alanlarda çevre temizliği yaptı.

Yılmaz, AA muhabirine, Japonların duyarlı davranışlarından çok etkilendiğini, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya olumlu yanıt verenlerle birlikte çalışma başlattıklarını belirtti.

Yılmaz, "Açıksaray, bölgemizin önemli tarihi ve turistik yerlerinden birisidir. Buraya sahip çıkmamız lazım. Japon turistlerin bölgemizde temizlik yapması vicdanımızı sızlattı. Ben de bu olaya duyarsız kalmadım. Tarihimize sahip çıkmak için gönüllülerle bölgede temizlik yapıyoruz. Kültürümüze sahip çıkarsak gelecek nesillere bırakırız." dedi.

Gönüllülerden Sultan Güçlü ise geçmiş medeniyetlerden günümüze miras kalan alanların korunmasının gelecek nesiller adına önemli olduğunu vurguladı.

Güçlü, "Doğal mirasımızı temiz bırakmak ve temiz kullanmamız lazım. Temizlik bir medeniyettir. Bir zamanlar burada bir medeniyet vardı, biz de mirasçı olarak bu medeniyete güzel bakıp gelecek nesillerimize güzel ve temiz şekilde bırakmalıyız." diye konuştu.

Ev hanımı Münire Ekmekçi de gönüllü olarak temizlik görevine katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ekmekçi, ziyaretçilerin doğayı temiz bırakmaları tavsiyesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşehir Kapadokya Nevşehir

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