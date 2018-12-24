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Muhtarın otomobili takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 12:48 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Muhtarın otomobili takla attı: 3 yaralı

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Söğütlü ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-650 Karayolu Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Adapazarı yönünde seyir halinde olan Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş'ın kullandığı 34 ZY 676 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonucu muhtarla birlikte 3 kişi yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi, vatandaşlar ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yere yatırılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan Muhtar Ali Akbaş ve otomobil içersinde bulunan Ömer Ş. ve Enes Ş. ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SAÜEAH) kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Muhtarın otomobili takla attı: 3 yaralıMuhtarın otomobili takla attı: 3 yaralıMuhtarın otomobili takla attı: 3 yaralıMuhtarın otomobili takla attı: 3 yaralı

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