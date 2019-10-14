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Muhtarlar Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için başvuru yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğine bağlı mahalle muhtarları, TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na gönüllü asker olarak katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi.

Muhtarlar Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için başvuru yaptı

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğine bağlı mahalle muhtarları, TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na gönüllü asker olarak katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Muhtarlar, askerlik şubesine ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.
Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılmak isteyen muhtarlar, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ile birlikte Adıyaman Askerlik Şubesine geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelen muhtarlar, teröre tepki gösterdi. Bir süre slogan atan muhtarlar askerlik şubesi önünde basın açıklaması yaptı.
Askere gitmek ve savaşmak için hazır olduklarını belirten Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kahramanlarımızın yanındayız. Bizler Adıyaman muhtarlar derneği olarak, merkez muhtarlarımızla beraber cephede savaşan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek adına maddi ya da manevi kanımızın son damlasına kadar çekinmeyeceğimizi belirtmek adına buradayız. Bugün kimsenin yanlış şekilde algılamasına izin vermeden biz kanımızın son damlasına kadar cepheye gitmeye hazırız. Dolayısıyla bununla ilgili dernek üyesi arkadaşlarımızla beraber gönüllü askerlik için askerlik şubesine başvurmaya geldik” diye konuştu.

Muhtarlar Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için başvuru yaptı

Muhtarlar Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için başvuru yaptı

Muhtarlar Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için başvuru yaptı

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