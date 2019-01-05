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Muhtarlar Endülüs Bölgesi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 03:28 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yurt genelinde görevli bin muhtar, İspanya'nın Endülüs Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi - "Biz Anadolu'yuz Projesi" kapsamında geçen yıl Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 21 ilden 36 bin 618 öğrenci, 26 farklı ildeki valilikler tarafından misafir edildi

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl yurt genelinde görevli bin muhtarın İspanya Endülüs Bölgesi'ni ziyaret ettiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, Bakanlıkça yürütülen bazı projeler kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde görev yapan muhtarların İslam medeniyetinin dünya kültür mirasına tesir ettiği izleri görmeleri, bilgi, görgü ve tecrübelerini artırarak bu tecrübelerini yaptıkları işlere yansıtmaları amacıyla yurt dışı programları düzenlendi.

İspanya'nın Endülüs Bölgesi'ne düzenlenen 20 gezi programına, bin muhtar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında da geçen yıl Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 21 ilden 36 bin 618 öğrenci, 26 farklı ildeki valilikler tarafından misafir edildi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, kadın, çocuk, engelli haklarının korunması, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele gibi sosyal içerikli projeler hazırlayan 350 derneğe, 26 milyon liralık yardım yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı İspanya Endülüs Bölgesi muhtar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret

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