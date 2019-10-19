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Muhtarlar Günü dolayısıyla, ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla muhtarlık müessesinin farkındalığı ve önemi artırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla muhtarlık müessesinin farkındalığı ve önemi artırıldı. 81 ilden İçişleri Bakanlığının misafiri olarak Ankara’ya gelen muhtarlar önce Anıtkabir’i ziyaret edecek, daha sonra Ankara’nın simge yerlerini gezecek.
Yerel demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan, köklü devlet geleneğinde 1829’dan bugüne kadar varlığını sürdüren ve Türk Milleti‘nin gönlünde eşsiz bir yere sahip olan muhtarlık müessesinin, özelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile işlevselliği artırıldı. Muhtarların taleplerini yakından takip etmek amacıyla 20 Şubat 2015’te çıkarılan genelgeyle, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı, büyükşehir belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığı diğer belediyelerde ise Muhtarlar Müdürlüğü kuruldu. Valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı ve diğer belediyelerde ise bir başkan yardımcısı, muhtarların taleplerinin takibinden sorumlu tutuldu. Muhtarların taleplerini elektronik ortamda yapabilmesi için "Muhtar Bilgi Sistemi" (MUBİS) oluşturuldu. Söz konusu sistemden bugüne kadar 95 bin 684 talep, gereği yapılmak üzere işleme alındı.

Muhtar maaşı 2 bin 26 liraya yükseltildi
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı Muhtarlar Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarla muhtarların maaşlarında ve özlük haklarında da iyileştirilme yapıldı. Muhtarlara 2002’de ödenen 97 lira, 2005’te 248 liraya, 2014’te 871 liraya, 2016’da bin 310 liraya ulaştı. Muhtar maaşı, son 17 yılda yaklaşık 21 kat artarak 2 bin 26 lira 77 kuruş oldu. Ayrıca muhtarların en önemli talepleri arasında yer alan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin devlet tarafından ödenmesine yönelik düzenleme de yapıldı. Böylece muhtarların, 882 lira 65 kuruş aylık primle 2 bin 26 lira 77 kuruş olan aylık ücretleri, 2 bin 909 lira 42 kuruşa çıkartılarak ödeneklerinde yüzde 43,5 artış sağlandı.
50 bin muhtara kimlik
Bakanlıkça çıkarılan tüm muhtarlara tek tip muhtar kimliği verilmesine yönelik genelge doğrultusunda 50 bin 152 muhtara kimlikleri gönderildi. Öte yandan en az bir dönem muhtarlık yapan köy ve mahalle muhtarları da silah ruhsat harcından muaf tutuldu.
32 bin muhtar Cumhurbaşkanlığının misafiri oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde bugüne kadar 49 kez "Muhtarlar Toplantısı" yapılırken bu kapsamda 32 bin muhtar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir edildi. Muhtarların bilgi, kültür ve deneyimlerini arttırmaya yönelik planlanan yurt dışı seyahat programları kapsamında, İspanya Endülüs Bölgesi’ne bugüne kadar düzenlenen 20 geziye bin muhtar katıldı. Köy muhtarlıklarına tanınan köy konağı yapılması amacıyla Hazine arazilerinden yer tahsisi imkanı, mahalle muhtarlıklarına da verildi.
Yurt genelinden çeşitli etkinlikler düzenlenecek
Resmi Gazete’de 19 Ekim 2015’te yayımlanan genelge ile 19 Ekim tarihi, "Muhtarlar Günü" olarak ilan edildi. 2015 yılından bugüne kadar Muhtarlar Günü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl da yapılacak olan etkinlikler, valilikler ve kaymakamlıklarda oluşturulan komiteler tarafından belirlendi.
Ankara’da etkinlikler düzenlenecek
Bu kapsamda Muhtarlar Günü, Ankara’da 81 ilden gelen muhtarların katılımıyla etkinlikler düzenlenecek. Muhtarlar ilk önce Anıtkabir’i ziyaret edecek, daha sonra Ankara’nın simge yerlerini gezecek. Bakan Soylu 81 ilden gelen muhtarlar İle akşam yemeğinde buluşacak.

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