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"Muhtarlar için bir kırmızı hat kuracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer: - "Muhtarlar için bir kırmızı hat kuracağız. Doğrudan doğruya muhtarlarımız saniye beklemeden İzmir Büyükşehir Belediyesine ulaşıp derdini anlatabilecek"

İZMİR (AA) - Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, muhtarların büyükşehir belediyesine ulaşabilecekleri "kırmızı hat" kuracaklarını bildirdi.

Soyer'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Tunç Soyer, bir otelde muhtarlarla görüştü. Büyükşehir yasasıyla 16 bin köyün bir gecede mahalleye dönüştüğünü, köylü vatandaşların emlak ve çevre temizlik vergisiyle karşı karşıya kaldığını, köylerde artık tarım yapılamaz hale geldiğini savunan Soyer, "Oysa köyde küçük üreticinin tarım yapamaz hale gelmesinin bu memleket için ağır bir vebali var. Küçük üreticiyi yok ettiğiniz takdirde, bu milletin kolunu kanadını kırıyorsunuz demektir." ifadelerini kullandı.

- "Alım garantili üretimi büyüteceğiz"

Soyer, tarımı güçlendireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Alım garantili üretim başladı ve çok da iyi sonuçlar verdi. Biz özellikle alım garantili üretimi büyüteceğiz. Üreticimizden aldığımız ürünü beş yıl içinde dört misli artıracağız. Girdi maliyetlerini düşürecek desteklerde bulunacağız, gübre kooperatifi kuracağız, yem kooperatifi kuracağız. Makine ekipman parkını büyüteceğiz. Mutlaka kooperatifler vasıtasıyla ürün alacağız. O nedenle köylerimizde, mahallerimizde ne kadar kooperatif varsa onları canlandıracağız, güçlendireceğiz. Kadın kooperatifi varsa çok daha güçlü destekleyeceğiz. Tarım işleme tesisleri kuracağız. Yani tarım ürününü işleyecek, dönüştürecek tesislerimiz olacak. Ürün destekleri vereceğiz. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi 134 bin haneye süt dağıtıyor, biz bunu Halk Süt uygulamasıyla 250 bin haneye çıkartacağız. Tek bir kooperatiften süt almayacağız, İzmir'de ne kadar süt kooperatifi varsa hepsinden alacağız. 'Halk Gıda' adıyla üreticimizin sebze meyve ürünlerini, 'Halk Et' adıyla üreticimizin hayvansal ürünlerini, 'Halk Ekmek' adıyla üreticimizin tahıl ürünlerini, 'Halk Balık' adıyla deniz ürünlerini alacağız. Tüm bunları birlikte yapacağız.”

- Muhtarlar için "kırmızı hat"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası’nı Muhtarlar Bürosu’na dönüştüreceklerini bildiren Soyer, "Bir kırmızı hat kuracağız, doğrudan doğruya muhtarlarımız saniye beklemeden İzmir Büyükşehir Belediyesine ulaşıp derdini anlatabilecek. Seyyar makam olacak. Bu seyyar makam, Büyükşehir Belediye Başkanı hangi köye gidecekse o köyle ilgili bürokratlarını da yanına aldığı bir otobüs olacak. Biz köye otobüsle geleceğiz, köyde muhtarımız kimi topladı ise o bürokratlarla yüz yüze konuşacaklar. Sizler belediyenin kapısının önünde beklemeyeceksiniz. Biz sizin köyünüze geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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