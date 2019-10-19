ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da kurulan Muhtarlar Müzesi içerisinde muhtar mühründen daktilosuna, muhtarlıkla ilgili kitaplardan fermanlara kadar çok sayıda eseri barındırıyor.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneğince Kastamonu Belediyesinin desteğiyle kurulan Muhtarlar Müzesi’nde, mühürlerden fermanlara kadar 300 parça envanter bulunuyor.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun köklü bir vilayet olduğunu söyledi.

Kentin ilklere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Vidinlioğlu, "Anadolu'da ilk muhtarlığın kurulduğu il olan Kastamonu'da ilk muhtarlar müzesi kuruldu. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Kastamonu sadece muhtarlık anlamında değil, aynı zamanda İstiklal Madalyalı tek ilçeye sahip bir il. Kastamonu baştan sona tarih, baştan sona büyük kadim şehirlerimizden biri." dedi.

Muhtarların her zaman yanında olacaklarını dile getiren Vidinlioğlu, "Kastamonu Muhtarlar Müzesi konusunda da Türkiye'de bir ilki yaptı. Biz de muhtarlar Müzesiyle ilgili üzerimize ne düşerse yapacağız ayrıca tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.