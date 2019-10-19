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Muhtarlar Müzesi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

Kastamonu'da kurulan Muhtarlar Müzesi'nde muhtar mühründen daktilosuna kadar 300 parça envanter bulunuyor - Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: - "Kastamonu Muhtarlar Müzesi konusunda da Türkiye'de bir ilki yaptı. Biz de muhtarlar Müzesiyle ilgili üzerimize ne düşerse yapacağız"

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da kurulan Muhtarlar Müzesi içerisinde muhtar mühründen daktilosuna, muhtarlıkla ilgili kitaplardan fermanlara kadar çok sayıda eseri barındırıyor.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneğince Kastamonu Belediyesinin desteğiyle kurulan Muhtarlar Müzesi’nde, mühürlerden fermanlara kadar 300 parça envanter bulunuyor.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun köklü bir vilayet olduğunu söyledi.

Kentin ilklere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Vidinlioğlu, "Anadolu'da ilk muhtarlığın kurulduğu il olan Kastamonu'da ilk muhtarlar müzesi kuruldu. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Kastamonu sadece muhtarlık anlamında değil, aynı zamanda İstiklal Madalyalı tek ilçeye sahip bir il. Kastamonu baştan sona tarih, baştan sona büyük kadim şehirlerimizden biri." dedi.

Muhtarların her zaman yanında olacaklarını dile getiren Vidinlioğlu, "Kastamonu Muhtarlar Müzesi konusunda da Türkiye'de bir ilki yaptı. Biz de muhtarlar Müzesiyle ilgili üzerimize ne düşerse yapacağız ayrıca tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu da Kastamonu'ya Türkiye'de ilk Muhtarlık Müzesi'ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzelere olan ilgisini bildiğini dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Osmanlı'da muhtarlık ilk olarak 1829 yılında İstanbul'da kuruluyor. Anadolu'da ise ilk olarak Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1833 yılında kuruluyor ve buradan Türkiye'ye yayılıyor. O nedenle muhtarlık açısından Kastamonu önemli bir yer. Konfederasyondaki arkadaşlarımız bunu bildiği için bu müzeyi kurmanın bize yakışacağını söyledi. Bunun üzerine ben de çalışmalara başladım. Önceki konfederasyon başkanımız Hüseyin Akdeniz, Osmanlı arşivlerinden muhtarlıkla ilgili belgeleri çıkararak bana ulaştırdı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza bu belgelerle birlikte Anadolu'daki ilk muhtarlığın kurulduğu Kastamonu'ya muhtarlar müzesi kurulması talebimizi ilettim. Kendisi bu talebimizi olumlu karşıladı. Biz de çalışmalara başladık."

Valiliğe bu durumu bildirdiklerini belirten Yapıcıoğlu, "Valimize bu konuyu aktardığımızda İçişleri Bakanlığımıza resmi başvuruda bulundu. Bakanlık muhtarlıklara, muhtarlıklara ait eski envanterlerin müzemizde sergilenebileceğine, isteyenlerin bu envanterleri gönderebileceğini yazdı." ifadelerini kullandı.

Müzede çok sayıda eserin bulunduğunu anlatan Yapıcıoğlu, "Müzemiz Türkiye’deki ilk ve tek muhtarlar müzesi. Burada 300'ün üzerinde envanter var. Muhtarların kullandığı festen kaskete, mühürden daktiloya, muhtar tüfeğinden tabancasına kadar çok sayıda envanter var ayrıca muhtarlıkla ilgili fermanlar, belgeler, 70 yıllık muhtar kitapları ve mahalle fermanları yer alıyor." dedi.

Müzenin ilgi gördüğünü belirten Yapıcıoğlu, "Kastamonu Muhtarlar Derneğinin çatı katına kurulan müzemiz ilgi görüyor. Kastamonu Üniversitesine okumaya gelen öğrenciler, turistik gezi için gelenler müzemizi ziyaret edip bol bol fotoğraf çektiriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

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