Muhtarlar ne zaman aşılanacak? Muhtarlara aşı randevusu

26 Nisan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güncel koronavirüs tedbirlerini duyurdu. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Öte yandan, koronavirüs aşılama çalışmaları sürüyor. Öncelikli gruplar ile devam eden koronavirüs aşılama sürecine son olarak muhtarlar dahil edildi. Açıklamanın ardından binlerce muhtar arama motorları üzerinden "muhtarlar ne zaman aşılanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, muhtarlara aşı randevusu detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) hakkında açıklamada bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Muhtarlar aşılamada öncelikli gruplar arasında yer alacağı ifade edilirken, aşı sırasının ne zaman açılacağı, sistemden ne zaman randevu alabilecekleri henüz belirtilmedi. MHRS sistemi üzerinden koronavirüs aşı randevunuzun açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz

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