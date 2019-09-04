HABER

Muhtarlar siyah önlük giyip tiyatro bileti sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:27 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta siyah önlük giyerek gönüllü tiyatro topluluğunun hazırladığı tiyatro oyununun biletlerini satan muhtarlar, elde edilecek gelirle 200’e yakın çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini belirtti.Zonguldak’ta mahalle muhtarlarının "Bütün Çocuklar Gülsün", "Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol" sloganlarıyla kampanya başlatan mahalle muhtarları, siyah önlük giyip beyaz yaka takarak Madenci Anıtı’nda buluştu.

Zonguldak’ta siyah önlük giyerek gönüllü tiyatro topluluğunun hazırladığı tiyatro oyununun biletlerini satan muhtarlar, elde edilecek gelirle 200’e yakın çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Zonguldak’ta mahalle muhtarlarının "Bütün Çocuklar Gülsün", "Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol" sloganlarıyla kampanya başlatan mahalle muhtarları, siyah önlük giyip beyaz yaka takarak Madenci Anıtı’nda buluştu. Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas’ın da destek verdiği etkinlikte Madenci Anıtı’ndan yürümeye başlayan muhtarlar Vergi Dairesi önündeki stantta bilet satışı gerçekleştirdi.
Vatandaşların bilet satın alarak destek verdiği proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk, "Öğrencilerimize çocuklarımıza yardımcı olmak amacıyla bir tiyatro organize ettik. Gönüllü tiyatro topluluğumuz var. Tiyatrodan elde edilen gelirle en az 200-250 çocuk giydirmeyi hedefliyoruz. Farkındalık olsun diye böyle bir şeye başvurduk. Siyah önlüklerden giydik. Hem ilet satışımızı hızlandırmak için böyle bir organizasyon yaptık" diye konuştu.
Oyun, 30 Eylül 2019 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası’nda sahnelenecek. Elde edilecek gelirle 200’e yakın çocuğun giyindirilmesi planlanıyor.

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
Bakan Gül, Bolu'da gençlerle buluştuBakan Gül, Bolu'da gençlerle buluştu
Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (4)Çocuklarını isteyen ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 2'nci gününde (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.