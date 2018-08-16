Muhtarlardan Türk lirasına destek

RİZE AA) - Rize'de 30 muhtar, bir aylık muhtarlık maaşlarını Türk lirasına destek amacıyla Hazineye verdi.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği üyelerinden 30 muhtar, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararlarına tepki göstererek muhtarlık maaşlarını Rize Defterdar İl Müdürü Mehmet Doğan'a teslim etti.

Dernek Başkanı İrfan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Ülke ekonomisine yönelik spekülatif ataklara tepki gösterdiklerini ifade eden Kaya, "Bir duruş olarak karınca misali devletin askerleri olarak biz de elimizden geleni yapmak istedik. Rize Merkez Muhtarlar Derneği olarak Türk lirası ve ülke ekonomisine destek vermek amacıyla aylık maaşlarımız Hazineye bağışlama kararı aldık. Dernek olarak başlattığımız bu girişimde tüm muhtarlarımızı aramızda görmeye ve Türk lirası ile ülke ekonomisine destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Defterdar İl Müdürü Mehmet Doğan ise ülkede birlik ve beraberliğin arttığını belirterek, "Büyük bir özveri ile fedakarlık göstererek maaşlarını bağışlayan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.