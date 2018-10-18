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Muhtarların maaşı 16 yılda 18 kat arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Muhtarların 2002'de aylık 97 lira olan maaşı, 16 yılda 18 kat artırılarak 1739 liraya çıkarıldı - Muhtarların SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi talebi üzerine yapılan mevzuat düzenlemesiyle, 25 bin 258 muhtarın sosyal güvenlik primlerinin devletçe karşılanması sağlandı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı" sözleri muhtarlara verdiği değeri ifade ederken, 25 bin 34 muhtarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etti

MUHAMMED BOZTEPE - Muhtarların 2002 yılında aylık 97 lira olan maaşı, 16 yılda 18 kat artırılarak 1739 liraya çıkarıldı.

AA muhabirinin, İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, köklü devlet geleneğinde 1829'dan bugüne kadar varlığını sürdüren muhtarlar, tarih boyunca Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip oldu.

Demokrasi kültürünün ilk basamağını teşkil eden muhtarlar, millet iradesi ile devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil ediyor.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anlamında önemli adımlar atılan Türkiye'de, muhtarlık kurumu da bu değişimden olumlu yönde kazanımlar elde etti.

İçişleri Bakanlığınca, 2016'da yayımlanan "Muhtarlar Günü Kutlama Usul ve Esaslarını Belirleyen Genelge" ile "Muhtarlar Günü" ilk kez ülke genelinde kutlandı.

- Maaşlar 1739 liraya çıkarıldı

Türkiye'deki 50 bin 218 muhtarın özlük haklarında da iyileştirmeler yapıldı. 2002'de 97 lira alan muhtarların maaşları ilk yıl yüzde 5 artırılarak 102 liraya çıkarıldı. 2010 yılında 354 liraya, 2015'de 897 liraya ulaşan muhtar maaşlarındaki artış 2018 yılına gelindiğinde 18 katı bularak 1739 lira oldu.

Ayrıca muhtarların SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi talebi de yapılan mevzuat düzenlemesiyle karşılandı.

Bu düzenlemeyle emekli ve işçi olmayan 25 bin 258 muhtarın 700 liralık aylık primleri devlet tarafından karşılanıyor.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 25 bin 34 muhtar ağırlandı

Muhtarlara verdiği önemi "Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı" sözleriyle dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 47 toplantıda 25 bin 34 muhtarı ağırladı.

Muhtarların bilgi, kültür ve deneyimlerini artırmaya yönelik yurt dışı seyahat programları planlandı. Bugüne kadar 16 gezi düzenlendi, bu gezilere 800 muhtar katıldı.

Her hafta bir grup olmak üzere geziler sürerken, 16 Ekim'de 17. grup İspanya Endülüs bölgesine gönderildi.

Bu programlara, Kudüs ve umre programlarının da eklenmesi planlanıyor.

Muhtarların başvurularını elektronik ortamda yapabilmesi için İçişleri Bakanlığınca "Muhtar Bilgi Sistemi" adıyla web sitesi oluşturuldu. Sistem üzerinden muhtarların 75 bin 279 talebi gereği yapılmak üzere işleme alındı.

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