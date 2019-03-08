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Muhtarların seçmen kağıdı yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

Bilecik’in Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Niyazi Aydın, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi’nde oy kullanacak mahalle sakinlerinin seçmen kağıtlarının kendisinden alabileceklerini söyledi.Aydın, mahallesinde 12 bin 629 kişinin yaşadığını ve bunun 7 bin 512’sinin seçmen olduğunu söyledi.

Muhtarların seçmen kağıdı yoğunluğu

Bilecik’in Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Niyazi Aydın, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi’nde oy kullanacak mahalle sakinlerinin seçmen kağıtlarının kendisinden alabileceklerini söyledi.
Aydın, mahallesinde 12 bin 629 kişinin yaşadığını ve bunun 7 bin 512’sinin seçmen olduğunu söyledi. Seçmen kağıtları mahalledeki seçmenlerin evlerine dağıttığı gibi vatandaşlarının muhtarlık konağından da alabileceklerini anlatan Aydın, "Seçmenlerin bilgi kağıtlarını zamanında alabilmeleri için harekete geçtik. Önümüzde seçime sayılı günler kaldı ancak şimdiden seçmen kağıtları gelmedi diye kaygıları ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. Adreslere tek tek ulaşmaya çalışıyorum. Bunun içinde sabah namazından sonra harekete geçiyorum. Cami de yakaladıklarımı camide verdikten sonra kapı kapı dolaşmaya başlıyorum. Seçmen kağıtları eline geçmeyen mahalle sakinlerimiz bize ulaşabilir. Seçmenlerin gelip seçmen bilgi kağıdını bizden alabilir. Vatandaşımıza elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz” dedi.

Muhtarların seçmen kağıdı yoğunluğu

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