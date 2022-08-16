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Muhtarlığa sığınan karısını öldürdü! Peş peşe dehşet saçtı, sonra...

16.08.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kahvehanede tartıştığı kişiyi silahla ağır yaralayan şahıs, sonrasında muhtarlığa sığınan karısını öldürdü. Peş peşe dehşet saçan şahıs, olay yerinden kaçtıktan sonra polisin takibinin ardından saklandığı metruk binada yakalandı.

Muhtarlığa sığınan karısını öldürdü! Peş peşe dehşet saçtı, sonra...

Kan donduran olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 37 yaşındaki M.A.U. isimli şahıs, oturduğu kahvehanede henüz belirlenemeyen bir sebepten 27 yaşındaki İ.D. isimli şahısla tartıştı. Korkunç olayda şahıs, önce kahvehanede ardından muhtarlıkta dehşet saçtı. İşte detaylar...

ÖNCE BİR KİŞİYİ KAHVEHANEDE SİLAHLA YARALADI, SONRA...

Kahvehanedeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre M.A.U., yanındaki silahla İ.D.’nin üzerine ateş açarak olay yerinden ayrıldı. M.A.U., daha sonra karısı S.U.’nun peşine düştü.

MUHTARLIĞA SIĞINAN KARISINI ÖLDÜRDÜ

Öfkeli koca Hisarcık Mahalle Muhtarlığına sığınan karısını yakalayarak burada üzerine ateş açıp olay yerinden kaçtı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servisi ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler İ.D.’yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, S.U.’nun ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ayrıca kahvehanede bulunan A.D. (55) isimli şahıs açılan ateşte hafif şekilde yaralandı.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.A.U.’yu polis ekipleri yaptıkları başarılı takip sonrası metruk bir binada yakalayarak gözaltına alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Afyonkarahisar
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