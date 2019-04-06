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Muhtarlığı bir oyla kazandı, oturduğu süre yetmeyince muhtar olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde 26 muhtardan 13’ü yerini korurken, 13 muhtar ise değişti.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde 26 muhtardan 13’ü yerini korurken, 13 muhtar ise değişti. İlçede bir ilk de yaşandı. Denizciler Mahallesi’ndeki muhtarlık yarışında bir oy farkı ile muhtarlığı kazanan Okay Gül, mahallede yeterli süre ikamet etmediği için muhtar olamadı.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde vatandaşlar mahalle muhtarlarını da seçti. Bozyazı ilçesinde 26 mahalle muhtarından 13’ü yeniden muhtar seçilirken, 13 muhtarlıkta ise isimler değişti. Denizciler Mahallesi muhtar seçiminde ise Bozyazı’da bir ilk yaşandı. Üç dönemdir mahalle muhtarı olan Fethi Eraslan, rakibi muhtar adayı Okay Gül’e muhtarlığı bir oy ile kaptırdı. Ancak Okay Gül, mahallede 6 ay ikamet etme zorunluluğuna takılınca muhtarlık tekrar Fethi Eraslan’a geçti.
Öte yandan, ilçedeki en genç muhtar Derebaşı Mahallesi’nin yeni seçilen 30 yaşındaki muhtarı Arif Yurseven olurken, en yaşlı muhtarı ise 60 yaşındaki Lenger Mahallesi muhtarı Bekir Aslan oldu.

Yapılan mahalle muhtarlığı seçiminde Ardıçlıtaş, Beyreli, Denizciler, Dereköy, Gözsüzce, Gürlevik, Karaisalı, Kömürlü, Kötekler, Sıcakyurt, Tekeli, Tekmen ve Ustalar mahalle muhtarları yerini korurken, Akcami, Bahçekoyağı, Çopurlu, Çubukkoyağı, Derebaşı, Elmakuzu, Gözce, Kaledibi, Kızılca, Lenger, Merkez, Narince ve Tekedüzü muhtarlıklarında değişim yaşandı.
Bozyazı ilçesindeki 26 mahalle muhtarının isimleri resmi olmayan sonuçlara göre şöyle oluştu:
"Ahmet Emen-Akcami, Bekir Bakır-Ardıçlıtaş, Hüseyin Gökşin-Bahçekoyağı, Alaittin Deniz-Beyreli, Gazi Akı-Çopurlu, Niyazi Toprak-Çubukkoyağı, Fethi Eraslan-Denizciler, Arif Yurtseven-Derebaşı, Musa Söğüt-Dereköy, Yusuf Sakin-Elmakuzu, Baran Aksoy-Gözce, Ahmet Yıldız-Gözsüzce, Ahmet Cesur-Gürlevik, Şeref Çabuk-Kaledibi, Erdal Arıktekin-Karaisalı, Kadir Doğan-Kızılca, Tufan Katıran-Kömürlü,Feridun Kılınç-Kötekler, Bekir Arslan-Lenger, İbrahim Gölpınar-Merkez Mahallesi, Mustafa Yıdırım-Narince, Mehmet Şahin-Sıcakyurt, Turhan Enez-Tekedüzü, Süleyman Fidan-Tekeli, Ahmet Gül-Tekmen ve Şener Taş-Ustalar."

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