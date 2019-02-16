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Muhtarlık binası ve misafirhane kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir köyde çıkan yangında hem muhtarlık binası hem de misafirhane olarak kullanılan bina kül oldu.Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde muhtarlık binası ve misafirhane olarak kullanılan iki katlı binada yemekhane kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Muhtarlık binası ve misafirhane kül oldu

Bilecik’te bir köyde çıkan yangında hem muhtarlık binası hem de misafirhane olarak kullanılan bina kül oldu.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen köyünde muhtarlık binası ve misafirhane olarak kullanılan iki katlı binada yemekhane kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı komple sararken alevlere hem köylüler hem de Gölpazarı Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, 2 katlı bina kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenin araştırıyor.

Muhtarlık binası ve misafirhane kül oldu

Muhtarlık binası ve misafirhane kül oldu

Muhtarlık binası ve misafirhane kül oldu

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