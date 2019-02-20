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Muhtarlık için eniştesine rakip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 09:35 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Kemal Karabulut (48) ile eniştesi Cihan Türken (56) muhtarlık için birbirlerine rakip oldu.

Muhtarlık için eniştesine rakip oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinin Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Kemal Karabulut (48) ile eniştesi Cihan Türken (56) muhtarlık için birbirlerine rakip oldu. Enişte ile kayınbirader arasındaki rekabet sürerken, sandıktan kimin çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
5 yıl önce Aydın'ın büyükşehir olmasıyla birlikte, belde olan Acarlar, mahalleye dönüştürüldü. Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip olan ve 7 bine yakın seçmeni bulunan mahallede yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde muhtarlık seçimi heyecanı da yaşanmaya başladı. 5 çocuk babası Kemal Karabulut ile eniştesi 3 çocuk babası Cihan Türken, Acarlar Mahallesi Muhtarlığı için aday oldu. Şimdilik başka aday çıkmazken, her ikisi de çiftçi olan Karabulut ve Türken, tek tek vatandaşları dolaşıp, oy istiyor. Her iki muhtar adayı da ilk olarak kendisinin adaylığını açıkladığını ileri sürerken, aralarındaki rekabette sandıktan kimin çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.
'EN İYİ SEÇİMİ HALK YAPACAK'
İncirliova Ziraat Odası delegesi olan ve İncirliova Tarım Kredi Kooperatifi yönetiminde de görev alan Kemal Karabulut, "Doğma büyüme Acarlar'da yaşamaktayım. Acarlar halkına hizmet sunacağımın sözünü veriyorum. Acarlar halkı, desteklediği için ben de muhtar adayı oldum. Seçimi halkın takdirine bırakıyorum. En iyi seçimi halkın yapacağına inanıyorum. Eniştemin de muhtar adayı olması benim için herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Eniştemde de yaratmayacağına inanıyorum" dedi.
KAYINBİRADERİNE SİTEM ETTİ
Kendisinin daha tecrübeli olduğuna vurgulayan Cihan Türken ise, "2014 yerel seçimleri öncesinde Acarlar belde belediyesiydi. O dönemde Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlık yapmıştım. Acarlar, mahalleye dönüştürülünce burası 'Acarlar' adı altında tek mahalle oldu. O zaman da aday oldum ama kazanamadım. Ancak bir dönem muhtarlık yaptım. Dolayısıyla vatandaşların benden memnun olduğunu düşünüyorum. Kendimi halkın isteği üzerine hazırladım, aday oldum. Tecrübem var. Kayınbiraderimin ise neden aday olduğunu bilemiyorum. Şu ana kadar aramızda hiçbir sorun da yoktu. Kendisine vatandaşlardan talep geldiğini söyledi. Oysa ondan 10 gün önce adaylığımı açıklamıştım. İncirliova Ziraat Odası delegesi adayı oldu onun aldığı oyun yüzde 50'si benimdir. Kendim delege adayı olmadım, oylarımı ona yönlendirdim. Aramızda bir kırgınlık yok. Ancak, aday olmasa daha iyiydi. Kendisi bana rakip olduğu için çok tepki aldı. Ama bana şu ana kadar gelen hiçbir tepki yok" diye konuştu.

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Muhtarlık için eniştesine rakip olduMuhtarlık için eniştesine rakip olduMuhtarlık için eniştesine rakip olduMuhtarlık için eniştesine rakip oldu

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