Muhtarlık kavgasında ölen 3 kardeş toprağa verildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde dün muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren muhtar adayı Süleyman Kaplan (43) ile kardeşleri Adem (29) ve Eyyüp Kaplan (34), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin mevcut muhtarı ve adayı Süleyman Oğuz'un oğlu Cuma Oğuz ile diğer muhtar adayı Süleyman Kaplan arasında, oy kullanılan okulun bahçesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Cuma Oğuz yanındaki tabancayı çıkararak muhtar adayı Süleyman Kaplan ile yanındaki kardeşleri Adem ve Eyyüp Kaplan'a ateş açtı. 3 kardeşin ağır yaralandığı saldırının ardından jandarma ekiplerinin silahını bırakarak teslim ol çağrısı yaptığı Cuma Oğuz, bu uyarıya ateşle karşılık verince askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kaplan kardeşler, acil servislerde doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarmanın vurarak etkisiz hale getirdiği Cuma Oğuz ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.