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Muhtarlık kavgasında ölen 3 kardeş toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde dün muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren muhtar adayı Süleyman Kaplan (43) ile kardeşleri Adem (29) ve Eyyüp Kaplan (34), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde dün muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren muhtar adayı Süleyman Kaplan (43) ile kardeşleri Adem (29) ve Eyyüp Kaplan (34), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin mevcut muhtarı ve adayı Süleyman Oğuz'un oğlu Cuma Oğuz ile diğer muhtar adayı Süleyman Kaplan arasında, oy kullanılan okulun bahçesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Cuma Oğuz yanındaki tabancayı çıkararak muhtar adayı Süleyman Kaplan ile yanındaki kardeşleri Adem ve Eyyüp Kaplan'a ateş açtı. 3 kardeşin ağır yaralandığı saldırının ardından jandarma ekiplerinin silahını bırakarak teslim ol çağrısı yaptığı Cuma Oğuz, bu uyarıya ateşle karşılık verince askerler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan ağır yaralı Kaplan kardeşler, acil servislerde doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Jandarmanın vurarak etkisiz hale getirdiği Cuma Oğuz ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Silahlı kavgada yaşamını yitiren muhtar adayı Süleyman ile kardeşleri Adem ve Eyyüp Kaplan için bugün Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal'ın da katıldığı cenaze töreninde, ölen Kaplan kardeşlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaplan kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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