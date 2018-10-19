"Muhtarlık, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktadır"

"Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. 2002'den bugüne kadar birçok alanda gelişim ve değişim içinde olan Türkiye, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anlamında da devrim niteliğinde adımlar attı. Muhtarlık kurumu da bu değişimden olumlu yönde kazanımlar elde etmiştir. Öncelikle muhtarlarımızın merkezi kurumsal yapıya dahil edilebilmesi, iş ve işlemlerinin daha sağlıklı takip edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı bünyesinde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı' kurulmuştur. Bu yapının devamı olarak da Büyükşehir Belediyeleri'nde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı', diğer belediyelerde de 'Muhtarlar Müdürlüğü' tesis edilmiştir."

Bakan Soylu, valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehir belediyelerinde ise bir başkan yardımcısı, muhtarların taleplerinin takip edilmesinden sorumlu tutulduğunu, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan ve kısa adı MUBİS olan 'Muhtar Bilgi Sistemi' de faaliyete geçtiği ilk günden itibaren çok olumlu neticeler verdiğini kaydetti.

- Maaşları 1.739 liraya çıkarıldı

Süleyman Soylu, muhtarların özlük haklarıyla ilgili de değerlendirme yaparak, şöyle devam etti:

"Muhtar maaşları 2002'de 97 TL iken bugün itibarıyla 1.739 TL seviyesine yükselmiştir. Ayrıca SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi talepleri de yapılan bir düzenlemeyle karşılanmıştır. Bu düzenlemeyle 700 TL prim desteğine kavuşmuş olan muhtarlarımızın aylık ücretleri 2.439 TL'ye yükselmiştir. Bu gelişmelere ek olarak, 2015'den itibaren, her yıl 19 Ekim tarihinin 'Muhtarlar Günü' olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Bütün bu yapılanlar, böylesine uzun bir geçmişe sahip bir yapı için, olması gerekenlerin belki tamamı değildir. İnanıyoruz ki çok önemli bir başlangıç ve gelecekte daha büyük adımların atılacağının işaret fişeğidir."