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Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 02:48 | Son Güncelleme

Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki muhtar adayı taraflarının arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyünde iki muhtar adayı taraflarının arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Yaşanan gelişmeler üzerine gerginliğin arttığı köy çok sayıda Jandarma ve Çevik kuvvet ekiplerince ablukaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cumayanı köyünde yeniden muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu’nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde çıkan yangın sonrası kavgaya dönüştü. Kavgada A.Y. isimli şahısın ateşlediği tüfekten çıkan saçma Hasan Ş. İsimli vatandaşın yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ve çevik kuvvet köyü abluka altına aldı
Köyde çıkan olay üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri de zırhlı araçlarla köyü abluka altına aldı. Ayrıca ilçelerden takviye olarak jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Giriş ve çıkışların kapatıldığı köyde Jandarma ve polisin siren seslerini duyan taraflar olay yerinden dağıldı. Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma ve çevik kuvvet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Tek tek evleri arayan ekipler köyde adeta kuş uçurtmuyor. Yapılan incelemelerde kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken 2 tabanca ve av tüfeği fişekleri ele geçirildi.
2014 yerel seçimlerinde de kan dökülmüştü
2014 yılında yapılan yerel seçimlerde mevcut muhtar Bilal Bozkurt ile yeniden aday olan eski muhtar Nuri Güllüoğlu’nun tarafları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanmıştı.

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Muhtarlık seçimi bitti kavga bitmedi... Adayların kavgasında kan aktı: 1 yaralı
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