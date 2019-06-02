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Muhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinin Örenli Köyü'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı Ethem Yavuz 33’er oy alınca, yapılan kura çekiminde Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti.

Muhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirledi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinin Örenli Köyü'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı Ethem Yavuz 33’er oy alınca, yapılan kura çekiminde Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Ancak, bir seçmenin eşinin yerine oy kullandığı belirlenince seçim iptal edildi. Bugün yeniden yapılan seçimde yarışan 2 aday 37’şer oy alarak yine berabere kaldı. Bir kez daha yapılan kura çekiminde bu kez Yavuz muhtar seçildi.
İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Örenli köyünde, iptal edilen muhtarlık seçimleri için seçmen bugün sandık başına gitti. Daha önce aday olan Ufuk Aykurt bu seçime katılmadı. Mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım ile aday Ethem Yavuz yarıştı. Jandarma köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Adayların gergin olduğu seçimde, 74 seçmen oy kullandı. Yapılan sayımda muhtar adayları Ethem Yavuz ile Mehmet Sedai Yıldırım 37’şer oy alınca, köylüler ve sandık kurulu bu eşitlik karşısında şaşkına döndü.
Görüşleri alınan muhtar adaylarının isimlerinin yazılı olduğu 2 kağıt ile kura çekimi yapıldı. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Yavuz’un da takip ettiği sandık kurulu başkanı Recai Işık’ın çektiği kurada Ethem Yavuz muhtar seçildi. Yavuz'u ilk tebrik eden ise rakibi Mehmet Sedai Yıldırım oldu.
Mehmet Sedai Yıldırım, 31 Mart seçimleri öncesi ilçeden köye 8 kişinin taşındığını ve bunların köyde ikamet etmediğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.
Muhtar seçilen Muhtar Ethem Yavuz ise, "Kader böyleymiş. Kura ile muhtar oldum" dedi.
31 MART’TA NE OLDU ?
Örenli Köyü'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 aday yarışmıştı. 74 seçmenin oy kullandığı seçimde, mevcut muhtar 42 yaşındaki Mehmet Sedai Yıldırım ile muhtar adayı 55 yaşındaki Ethem Yavuz 33’er oy, diğer aday Ufuk Aykurt ise, 8 oy almıştı. Yapılan kura çekiminde mevcut muhtar Mehmet Sedai Yıldırım yeniden muhtar seçilmişti. Karşı aday Ethem Yavuz'un itirazı üzerine seçmen Seyhan Özer'in yerine eşi Hüseyin Özer'in oy kullandığını tespit eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.

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Muhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirlediMuhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirlediMuhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirlediMuhtarlık seçiminde oylar yine eşit çıktı, sonucu kura belirledi

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