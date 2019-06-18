Muhtarlık seçimiyle başlayan husumet kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kamışlık köyünde eski ve yeni köy muhtarı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kamışlık köyünde 35 yıl muhtarlık yapan köyün eski muhtarı Mehmet K. ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köy muhtarlığını kazanan muhtar Ali Çetin arasında husumet başladı.

Eski muhtarın seçim sonuçlarına itiraz etmesiyle devam eden husumetin sonucunda köyde karşı karşıya gelen Mehmet K. ile Çetin tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet K, Çetin'i silahla yaraladı.

Bunun üzerine Çetin'in amcası Mehmet Çetin de olay yerinden kaçan Mehmet K'yi komşu Kavak köyüne kadar takip etti. Mehmet K, burada çıkan kavgada amca Mehmet Çetin'i silahla vurarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Mehmet Çetin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kavgada silah ayağından yaralanan muhtar Ali Çetin ise sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, köy kırsalına kaçan Kaptan'ı yakalayarak gözaltına aldı.

