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Muhtarlık teslim edilmeyince mühürle kapıda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi'ne muhtar seçilen Özlem Saday, eski muhtar Esma Yıldız'ın muhtarlık evini teslim etmediğini iddia etti.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi'ne muhtar seçilen Özlem Saday, eski muhtar Esma Yıldız'ın muhtarlık evini teslim etmediğini iddia etti. Saday, muhtarlık önünde yanında taşıdığı mühürle vatandaşlara ve postacılara yardımcı oluyor. Konyaaltı ilçesindeki Gürsu Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli Seçimleri'nde 5 dönemdir muhtarlık yapan Esma Yıldız ile Özlem Saday yarıştı. Seçimi Özlem Saday kazandı. Konyaaltı Kaymakamlığı'ndan muhtarlık mührünü alan Saday, park içindeki muhtarlığa geldi. Saday, eski muhtarın kendisine muhtarlığı teslim etmediği gerekçesiyle polise başvurdu. Sorun halledilemeyince Saday, muhtarlığa astığı cep telefonundan kendisine ulaşmak isteyenlerin aramasıyla muhtarlık önüne geliyor. Saday yanında taşıdığı mührüyle vatandaşlara ve postacılara yardımcı oluyor. Özlem Saday, "Muhtarlık teslim edilmedi ama iş beklemez, vatandaşlarımız çağırınca kendime ait ofisimden gelip işleri hallediyorum. Eski muhtarımız buranın PVC kapı ve pencelerini kendisinin yaptırdığını ve buranın kendi mülkü olduğunu iddia etti, bizi içeri almadı. PVC'leri alması teklifinde bulundum ancak götürmediler. Ben de ortamın daha fazla gerilmemesi için çözümü ilçe belediyemize bıraktım. Bize neresi gösterilirse orada hizmet edeceğiz" dedi.

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