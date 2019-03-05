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Muhtarlık Yarışında Kadınlar da Var

05.03.2019 20:00 | Son Güncelleme

8 Mart’ta bazı kadınlar alanlarda kutlama yaparken, bazıları ise seçim çalışması telaşında. Onlar mahalleleri yönetmeye talip olan muhtar adayları. Adaylardan ikisi de Diyarbakır’dan

Muhtarlık Yarışında Kadınlar da Var

60 yaşındaki Layika Başar, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit mahallesinde yaşıyor. 9 çocuk annesi Başar, günlük işlerini tamamladıktan sonra soluğu dışarıda alıyor. Hemcinsleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılırken, Başar seçim çalışması yapıyor. Başar yıllardır yaşadığı mahallesine muhtar olmak istiyor.

Bir çantaya doldurduğu seçim afişlerini yanına alan Başar, önce evleri ziyaret ediyor. Başar’ın ikinci durağı işyerleri. Mahallesindeki ziyaretlerinde muhtar adayı, projelerini anlatarak destek istiyor. Tanıyanlar destek sözü veriyor, tanımayanlar sessiz kalıyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Başar, amacının insanlara yardım etmek olduğunu söylüyor; ” Mahalleme, insanlarıma, ihtiyacı olanlara yardım etmek istiyorum. Benim amacım budur. Fakir insanlara destek vermek istiyorum. Mahallem için çalışmak istiyorum. Mahallede çok sayıda çaresiz insan var onların ihtiyacını biliyorum, onlara yardım etmek istiyorum” diyor.

Başar’ın en çok mustarip olduğu konu erkeklerin bakışı. Başar, “Bazıları bizimle dalga geçiyor. ‘Erkekler evde otururken kadınlar niye muhtarlık yapsın?’ diyorlar. ‘Kadınların muhtar olması şık değil’ diyorlar. Ben de ‘Niye öyle düşünüyorsunuz’ milletvekili kadındır, belediye başkanı kadındır. Kadınlar her şeyi başarıyor, niye muhtar olmasın?’ diyorum. ‘Eski kafalılar gibi saçmalıyorsunuz’ diyorum. İnsan yapabildikten sonra erkek, kadın ne fark eder? Kadınlar bazen erkeklerden daha güçlü oluyor” diye konuşuyor.

''Bölge kadın muhtarlara alıştı''

Bağlar İlçesinin Muradiye mahallesinde de bir kadın aday var. Adı Dilek Demir. Beş yıldan bu yana aynı mahallede muhtarlık yapan Demir, bir kez daha aday. Afişlerini birçok yere asan Demir, ev ev, sokak sokak gezerek destek arıyor. Kahvehanelere girerek, erkeklerle sohbet eden Demir de, karşı cinsin kadın muhtarlara bakışından şikayetçi. VOA Türkçe’ye konuşan Demir, “Başlarda ‘Kadından muhtar mı olur? Git evine, yemeğini yap, çocuklarına bak’ diyenler çok oldu. Ama bu beş yılda çalışmalarımdan, hizmetlerimden ve mahalleme yaptığım annelikten dolayı, dediklerinin tersi çıktı. Şimdi çok seviyorlar, beni benimsediler. Bayan muhtarların benden sonra zorlanacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Bölgenin kadın muhtarlara alıştığını vurgulayan Demir, “Muhtarlığım ilk yılında kapıdan içeri girenler ‘Muhtar nerede?’ diye soruyordu. Muhtar olduğumu söyleyince gülmeye başlıyorlardı. ‘Kadın muhtar hiç görmedik’ diyorlardı. Onlar biraz sohbet edince ‘keşke bütün Türkiye’yi kadın muhtarlar yönetse’ diyorlardı. Çok memnun kalıp gidiyorlardı. Güneydoğunun kadın muhtarlara bakış açısı çok değişti” dedi.

Diyarbakır’ın merkez ilçelerine bağlı 219 muhtarlık bulunuyor. Bu muhtarlıklar için, sayıları çok az olsa da aralarında kadınların bulunduğu 500’den fazla aday yarışacak.

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