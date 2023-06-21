Muhtemel İstanbul Depremi'nde o ilçeyi bir felaket mi bekliyor? Korkutan açıklama: "25 bin kişi risk altında..."

6 Şubat Depremleri sonrasında gözler yıllardır beklenen İstanbul Depremi'ne çevrilmişti. Uzmanlar, İstanbul'daki büyük riskleri ve alınabilecek hayati önlemleri açıklıyor. Avrupa yakasının özellikle Marmara Denizi'ne kıyısı olan kısımları daha çok etkilemesi beklenen İstanbul Depremi için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kritik bir açıklama bulundu.

"DEPREM BÜYÜKÇEKMECE MERKEZİNİ DENİZE ATAR, SÜPÜRÜR..."

Büyükçekmece’de 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile denizi arasındaki Büyükçekmece Barajı’nın suyu tutan ve dolgu olarak yapılan gövdesi muhtemel büyük İstanbul Depremi’nde uzmanlara göre risk altında. Konuyla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ilgili raporların sunulduğunu ifade ederek, “20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Baraj doluluğu 6,30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atar süpürür” dedi.

Kahramanmaraş Merkezli 2 büyük depremin ardından gündeme yeniden muhtemel büyük İstanbul depremi geldi. Büyük İstanbul depremi ile ilgili birçok senaryodan bahsedilirken barajların depreme dayanıklılığı da bir kez daha konuşuldu.

Birçok uzman tarafından 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile Deniz arasında bulunan Büyükçekmece Barajı’nın da risk altında olduğu söylenildi.

Gövde sistemi ile suların tutulduğu dolgu alanın da yeniden elden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konuyla ilgili açıklamalar da bulunarak 2 yıl önce söz konusu alanla ilgili raporlar hazırlandığını ve ilgili yerlere verildiğini çalışmaların ise ihale sürecinde olduğunu öğrendiklerini belirtti.

BARAJ GÖVDESİ BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR!

Büyükçekmece Gölü’nün ve barajının öneminden bahseden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Baraj olduktan sonra baraj ile birlikte tehditlerimizde oluşmuştur. Bu da 7.5, 8 şiddetinde bir deprem ile karşı karşıya kalındığı taktir de risk oluşturur. İlk defa Türkiye’de bir barajda bu tip gövde, dolgu şeddeli bir baraj yapılmıştı. Üstünde bulunduğumu suyu tutan bu gövde dolgu olarak yapılmıştır. Bu nedenle İstanbul’da depreme karşı yapılmakta olan çalışmalara ilave olarak Büyükçekmece Barajı’nın gövde seddesinin de emniyete alınması açısından seri toplantılar yapılmış, jeo teknik raporlar hazırlanmış ve DSİ Bölge Müdürlüğü, Müdürlüğüne bunlar gönderilmiştir” dedi.

BÜYÜKÇEKMECE MERKEZİ İÇİN KABUS SENARYOSU: "MERKEZ SULAR ALTINDA KALIR..."

Depremle birlikte riskin her zaman olacağını da ifade eden Başkan Akgün, “Depremin büyüklüğünü bilemediğimiz için her zaman için risk vardır. Biz 11 Şubat 2021’de bu barajın gövdesi ile ilgili jeo teknik raporu DSİ, İBB ve ilgili yerlere gönderdik takibini de yapıyoruz." dedi.

Öte yandan Başkan Akgün Büyükçekmece merkezin büyük bir deprem senaryosunda önemli bir risk altında olduğunu hatırlatarak, "büyük bir depremde bu gövde de bir yarılma olursa Büyükçekmece merkezin tamamı su altında kalır. Baraj doluluğu 6,30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atarak süpürür" ifadelerinde bulundu.

Konuyla ilgili birçok çalışmalar yapıldığını ve kazık sistemiyle ilgili iyileştirmelerin ihalelerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Akgün, "Şu anda henüz bir çalışma başlamadı. Allah korusun büyük bir depremde bu gövde yarılır ise Büyükçekmece merkezi risk altında. Aşağı yukarı 20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Deniz seviyesindeyiz baraj ise deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte. O kadar basınç ile bir yarılma olursa çok büyük tehlike arz eder. Bununla ilgili raporları sunduk tedbirlerin alınmasını bekliyoruz" diye konuştu. (İHA)



