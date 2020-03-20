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Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur’un ölüm nedeni nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 10:07 | Son Güncelleme

Muhterem Nur’un sevenleri bugün acı bir haber aldılar. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Muhterem Nur yaşamını kaybetti. Peki Muhterem Nur kimdir ve ölüm nedeni nedir? Koronavirüs ile ilgili var mı? İşte Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı ile ilgili detaylar...

Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur’un ölüm nedeni nedir?

Müslüm Gürses’in çok uzun yıllar hayat arkadaşı olan Muhterem Nur’un sağlık durumu, sevenlerini endişelendiriyordu. Nitekim acı haber geldi ve Muhterem Nur yaşamını yitirdi. Peki Muhterem Nur’un ölüm nedeni nedir ve Muhterem Nur kimdir?

MUHTEREM NUR’UN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu tedavisi gören Muhterem Nur, hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Tedavisine Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam edilen Muhterem Nur, dün sabah gözlerini açarak kendini iyi hissettiğini ve eve gitmek istediğini söyledi.

Eve gitmesine izin verilmeyen Muhterem Nur, bu gelişme üzerine İstinye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Nur, bu sabah hayata veda etti.

Ölüm nedeninin koronavirüs ile ilinti olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Asıl adı Olga'dır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra “teyze” dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. “Teyze”si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: “Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi.”

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.

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