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Muhterem Nur'un "Gömlek ve yüzük sahte" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

Engelsiz Yaşam Vakfı: - "Gecede yapılan açıklamada yüzüğün Mina mücevherata ait olduğu belirtildi. Gömlek ise Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından vakfımıza, Timuçin Esen'in giydiği gömlek olarak bağışlandı" - "Muhterem Nur aranmış ve 'merhumun bir kıyafetini açık arttırma yapalım' denmiş ama Muhterem Hanım da tüm eşyalarını müzeye bağışladığını söylemiştir. Bu da istenirse telefon kayıtlarında mevcuttur" - Engelsiz Yaşam Vakfı Koordinatörü Aylin Arasıl: - "Açık arttırmada gömleği alan Demet Akalın, filmde kullanılan kostüm olduğunu bilerek satın aldı"

İSTANBUL (AA) - Engelsiz Yaşam Vakfı, 9. Engelsiz Yaşam Ödülleri gecesinde yapılan açık artırmada satılan yüzük ve gömleğe ilişkin, "Gecede yapılan açıklamada yüzüğün Mina mücevherata ait olduğu belirtildi. Gömlek ise Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından vakfımıza, Timuçin Esen'in giydiği gömlek olarak bağışlandı." açıklaması yaptı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ve Engelli Bireyler Yararına Engelsiz Sigorta için düzenledikleri gecede açık artırmada satılan yüzük ve gömleğin Muhterem Nur ve avukatı tarafından "sahte" olduğu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapan vakıf, yüzüğün bir mücevherat firması tarafından açık arttırmada satılması için vakfa bağışlandığı duyurdu:

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gecede yapılan açıklama ve ekranda gösterilen görselde, yüzüğün Mina mücevherata ait olduğu belirtilmiş olup gecenin 6 kamerayla çekilmiş olması nedeniyle kayıtları da mevcuttur. Gömlek ise Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından vakfımıza, filmde Müslüm karakterinde olan Timuçin Esen'in giydiği gömlek olarak bağışlanmış ve açık arttırmada bu şekilde yapılmıştır. Bunun da kayıtları mevcuttur. Ayrıca vakıf koordinatörümüz Aylin Arasıl Sayın Muhterem Nur'u aramış ve 'gerçekten merhumun bir kıyafetini açık arttırma yapalım' demiş, Muhterem Hanım da tüm eşyalarını müzeye bağışladığını söylemiştir. Bu da istenirse telefon kayıtlarında mevcuttur."

Engelsiz Yaşam Vakfı Koordinatörü Aylin Arasıl da geliri Şehit Çocukları Derneği yararına kullanılmak üzere bir kaç yıldır yaptıkları açık arttırma için Müslüm Gürses’in bir eşyası veya kıyafetinin vakfa bağışlanması amacıyla talepte bulunduklarını kaydetti.

Arasıl, yapım şirketine bizzat gittiğini dile getirerek, "PR sorumlusu Arzu Mildan'la birlikte Muhterem Nur'u aradık. Kendisi Müslüm Bey'in tüm eşyalarının müzeye bağışlandığını, dolapta güneş gözlüklerinin olduğunu, istersek verebileceğini söyledi. İstemedik, teşekkür ettik. Bunun üzerine yapım şirketi film için özel tasarlanmış kostümlerden bir gömlek verdi, açık arttırmada gömleği gecede ödül alan sanatçılarımızdan Demet Akalın filmde kullanılan kostüm olduğunu bilerek satın aldı." değerlendirmesini yaptı.

Arasıl, "Bu açıklama sonrası merhuma saygımızdan yasal haklarımız gizli kalmak kaydıyla Sayın Muhterem Nur'a karşı dava açmayacağız ama istendiği taktirde mahkemeye tüm açıklamaları delilleriyle birlikte sunacağız." ifadelerini kullandı.

Muhterem Nur, yüzük ve gömleğin "sahte" olduğunu belirterek, Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve vakıf hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Engelsiz Yaşam Vakfı muhterem nur müslüm filmi

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