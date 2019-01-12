İSTANBUL (AA) - Engelsiz Yaşam Vakfı, 9. Engelsiz Yaşam Ödülleri gecesinde yapılan açık artırmada satılan yüzük ve gömleğe ilişkin, "Gecede yapılan açıklamada yüzüğün Mina mücevherata ait olduğu belirtildi. Gömlek ise Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından vakfımıza, Timuçin Esen'in giydiği gömlek olarak bağışlandı." açıklaması yaptı.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği ve Engelli Bireyler Yararına Engelsiz Sigorta için düzenledikleri gecede açık artırmada satılan yüzük ve gömleğin Muhterem Nur ve avukatı tarafından "sahte" olduğu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapan vakıf, yüzüğün bir mücevherat firması tarafından açık arttırmada satılması için vakfa bağışlandığı duyurdu:

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gecede yapılan açıklama ve ekranda gösterilen görselde, yüzüğün Mina mücevherata ait olduğu belirtilmiş olup gecenin 6 kamerayla çekilmiş olması nedeniyle kayıtları da mevcuttur. Gömlek ise Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından vakfımıza, filmde Müslüm karakterinde olan Timuçin Esen'in giydiği gömlek olarak bağışlanmış ve açık arttırmada bu şekilde yapılmıştır. Bunun da kayıtları mevcuttur. Ayrıca vakıf koordinatörümüz Aylin Arasıl Sayın Muhterem Nur'u aramış ve 'gerçekten merhumun bir kıyafetini açık arttırma yapalım' demiş, Muhterem Hanım da tüm eşyalarını müzeye bağışladığını söylemiştir. Bu da istenirse telefon kayıtlarında mevcuttur."