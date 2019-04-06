"Muhteşem 8'li"nin nefes kesen atış eğitimi

Meslektaşlarına silahı hızlı ve etkili kullanma becerisi kazandırmak, tam isabetli atış yapmalarını sağlamak için yoğun çaba harcayan ekip, Polis Akademisi Başkanlığının her yıl yayımladığı genelgeye göre beylik tabancaları ve uzun namlulu silahlarla teknik ve taktik atış eğitimleri veriyor.

Antalya Emniyeti Eğitim Şube Müdürü Suat Esin sorumluluğunda, polis memurları Nisa Aydın, Özen Okumuş, Osman Demirtaşlar, Şahin Doğru, Hüseyin Dereli, Ekrem Çayır, Ali Yıldırım ve Mehmet Çiçek'ten oluşan ekip, taktik geliştiriyor, çevik ve dinamik kalabilmek için nitelikli besleniyor, ileri düzeyde spor yapıyor.

Poligonda, meslektaşlarının Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği, attığını vuran macera filmi karakteri "Lara Croft" adıyla hitap ettiği başpolis Nisa Aydın gözetiminde, "Muhteşem 8'li" olarak da bilinen 8 kişilik özel ekip görev yapıyor. Atış ustası polisleri, 7 polis asiste ediyor.

Kalpleri vatan sevgisiyle dolu polisler, gözleri kapalı, hareket halinde, sağa, sola dönerek hedefleri hiç sektirmeden on ikiden vuruyor, senaryo gereği hedefteki zanlı fotoğrafını vurup rehineyi kurtarıyor, dönen rüzgar gülündeki hedefleri art arda atışlarla indirmeyi başarıyorlar.

Poligonda eğitim alan polisler, görevlendirmeyle gittikleri terörle mücadele, asayiş, narkotik operasyonlarında da aktif rol alıyor.

- "Yaptığımız görev çok kutsal"

Özverili çalışmaları dolayısıyla Antalya Valiliğince de takdir belgesiyle ödüllendirilen atış ekibinin göz bebeği olan ve ünlü aktör Keanu Reeves'in hayat verdiği aksiyon filmi "John Wick" karakterine benzetilen polis memuru Osman Demirtaşlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yıldır teşkilatta görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

Özel harekatçı olarak ön saflarda savaşmayı hayal ettiğini belirten Demirtaşlar, şunları kaydetti:

"Ama nasip olmadı. Kurs aldım ve sahada görev yapmaya başladım. Küçüklüğümüzden bu yana polis, asker olmak en büyük hayalimizdi. Alanda yaptığımız görev çok kutsal çünkü ön saflarda savaşamadım ama en ön saflarda savaşacak personelin yetişmesi için elimden geleni yapıyorum. İnsanüstü bir gayretimiz var. Daha iyisini yapmak için sürekli istişareler, toplantılar yapıyoruz, taktikler geliştiriyoruz."