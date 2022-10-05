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Muhteşem fotoğraf! Asteroidi vuran 'DART' sonrası ortaya çıktı: Yaklaşık 10 bin kilometre

05.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, geçen ay Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) uzay aracını kasten yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos asteroidine çarptırdı. Deney, dünyanın ilk gezegen savunma testi oldu. Çarpışmadan geriye ise 10 bin kilometre uzunluğunda bir enkaz kaldı. Enkazın fotoğrafı herkesi şaşırttı.

Muhteşem fotoğraf! Asteroidi vuran 'DART' sonrası ortaya çıktı: Yaklaşık 10 bin kilometre

NASA, kasıtlı olarak bir uzay aracını bir asteroide çarptırarak insanlık tarihindeki ilk gezegen savunma testini gerçekleştirdi. Test, Dünya'yı kurtarma provası olarak da adlandırıldı. Görev kapsamında yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos asteroidi hedef alındı. Başarılı çarpışmadan sonra, çarpışmanın yarattığı 10 bin km uzunluğundaki toz ve enkaz kuyruğunu gösteren yeni bir görüntü ortaya çıktı.

ÇARPIŞMADAN İKİ GÜN SONRA ÇEKİLDİ

Şaşırtan fotoğraf, Dünya'daki çarpmayı izleyen birçok gözlemevinden sadece biri olan Şili'deki Güney Astrofizik Araştırma (SOAR) teleskopu kullanılarak çarpışmadan iki gün sonra çekildi. Asteroidin yüzeyinden fırlayan geniş toz ve enkaz yığınını gökbilimciler Teddy Kareta ve Matthew Knight yakaladı. Söz konusu görüntüde ise genellikle kuyruklu yıldızlarla ilişkilendirilenlere benzer bir kuyruk oluşturduğu görüldü.

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Kareta, "Etkiyi takip eden günlerde sonucun yapısını ve kapsamını ne kadar net bir şekilde yakalayabildiğimiz şaşırtıcı" dedi. Michael Knight ise "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda enkaz izini izlemek için SOAR'ı kullanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇİFT ASTEROİD YÖNLENDİRME TESTİ (DART)

Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART), gezegen koruma deneyinin bir parçası olarak bir uzay kayasını rotadan çıkarmak amacıyla geçen yılın kasım ayında başlatıldı.

Dart-1

26 Eylül'de DART uzay aracı Dimorphos'a asteroidine kasıtlı olarak çarptı.

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Bu asteroit Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyordu. Ancak testin başarılı olması durumunda bunun gezegenimizi uzaydan gelecek tehditlere karşı savunmak için uygulanabilir bir plan olabileceği düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
uzay NASA DART görevi
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