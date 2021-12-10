Muhteşem fotoğraflar için en iyi kameralı telefon modelleri

Yanımızdan ayırmadığımız telefonların kameraları, her geçen gün gelişerek profesyonel seviyede fotoğraflar çekmemizi sağlıyor. Bu nedenle artık ekstra fotoğraf makinesi taşımamız gerekmiyor. Mobil fotoğrafçılık ya da sosyal medya fenomenleri kadar başarılı fotoğraf çekmek için telefon kamerasının lens türleri ve adetleri, kaç megapiksel olduğu ya da düşük ışıkta nasıl bir performans gösterdiği gibi özellikler önem taşıyor. İşte karşınızda tüm bu özelliklere dikkat edilerek seçilen, en iyi kameraya sahip telefonlar!

1. Estetikten vazgeçemeyenlere Apple iPhone 12 Pro Max

Kamerası iyi telefon denince akla ilk gelenlerden biri olan Apple iPhone 12 Pro Max, optimum fotoğraf kalitesi vadediyor. Dayanıklı ön camı sayesinde güvenli bir kullanım sunan telefon, suya ve toza karşı da dirençli. A14 Bionic çipi sayesinde oldukça hızlı olan cihaz, gece modu ve geniş kamerası ile loş ışıkta bile ayrıntılı fotoğraflar elde ediyor. Ceramic Shield sistemi ile düşmelere karşı dört kat daha iyi performans sergileyen üründe üç adet arka kamera bulunuyor.

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2. Uzun ömürlü piliyle Apple iPhone 13 Mini

Apple iPhone 13 Mini, en iyi kameralı cep telefonu modellerinden biri. 5.4 inç Super Retina XDR ekranı ve uzun süre dayanan pili ile çok seveceğiniz cihaz, çift kamera sistemine sahip. Daha fazla ışığı algılayan 12 MP geniş kamerası ve karanlık ortamlarda daha fazla ayrıntıyı yakalayan ultra geniş kamerası, harika fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor. Üstelik ürün, çektiğiniz videolarda görüntü geçişleriyle derinlik efektlerini otomatik olarak ayarlıyor.

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3. Ultra ince tasarımıyla OPPO Reno4 Lite

Çift kameralı ekranı olan OPPO Reno4 Lite, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. Ultra ince tasarımıyla estetik bir duruş yakalayan cihazın ön yüzünde iki adet kamera yer alıyor. Süper gece portre fonksiyonu ile gece selfieleri için yüz tanıma teknolojisi sunan bu ürün, yapay zeka gece portre kamerası sayesinde ise profesyonel düzeyde portre fotoğrafçılığına izin veriyor. Ayrıca, yapay zeka renkli portre özelliği bulunan OPPO Reno4 Lite, üst düzey kareler yakalamanıza yardım ediyor.

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4. Arka aydınlatma tasarımına sahip Apple iPhone 12 Pro

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En iyi kameralı telefonlardan biri olan Apple iPhone 12 Pro'nun arka aydınlatma tasarımı sayesinde ekran, tüm köşelere uzanıyor. Bir kenardan ötekine tüm renkleri gerçeğe yakın tonları ile görmenizi sağlayan ürünün dayanıklı ön camı, güvenli bir kullanım sunuyor. Geniş ve ultra geniş kameralara sahip olan telefon, %27 daha fazla ışık aldığı için gece çekimlerinde optimum performans sergiliyor. Üstelik cihazda 4 kat optik zum aralığı bulunuyor.

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5. Zarafeti yansıtan Huawei P40 Pro



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Işığı kıran mat yüzeye sahip Huawei P40 Pro; uzak, yakın, gece ya da gündüz fark etmeksizin harika kareler yakalamanıza olanak tanıyor. Ultra Vision Leica dörtlü kameraya sahip olan cihaz, gördüğünüz her şeyi fotoğraflamanıza yardım ediyor. 50 MP olan ana kamerası 1/1.28 inç ultra vision sensörü, RYYB renk filtresi, octa PD autofocus özellikleri sayesinde yoğun ışıkta dahi her ayrıntıyı yakalıyor. 5x optik, 50x maksimum ve 10x hibrit yakınlaştırma özellikleri ile 12 MP telefoto kamerası ise çok uzaktaki nesnelerin bile ayrıntılı çekimini yapabiliyor.

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6. Unutulmaz görüntüler için Xiaomi Mi 10T Pro

108 MP kamerası ile olağanüstü fotoğraflar çekmenize yardım eden Xiaomi Mi 10T Pro, sizin için seçtiğimiz diğer ürün. Optik görüntü sabitleme fonksiyonuna sahip olan telefon, yapay zeka desteği ile fotoğraflamak istediğiniz kareyi yorumlayarak en uygun ayarı sizin yerinize seçiyor. 13 MP ikinci arka kamerası ekstra geniş açı sağlarken, makro çekimler için ise 5 MP çözünürlüğe sahip üçüncü bir kamera bulunuyor.

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7. Olağanüstü görsel tasarımıyla Huawei Mate Xs Duos

En iyi ön kameralı telefonlardan olan Huawei Mate Xs Duos'un Supersensing Leica 40 MP dörtlü kamera sistemi, ön ve arka kamerayı entegre ederek yakın, uzak, parlak, karanlık, büyük ya da küçük fark etmeksizin tüm ayrıntıları kolayca yakalıyor. Çift ekranlı ayna çekim özelliği, profesyonel çekimler yapmanıza olanak tanırken 40 MP olan süper hassas kamerası, karanlıkta bile ayrıntılı çekim gerçekleştirebiliyor. 16 MP ultra geniş açılı kamera ise muhteşem manzara fotoğrafları elde ediyor.

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8. Devrim yaratan kamerasıyla Samsung Galaxy S21 Ultra

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Üstün yapay zeka teknolojisi ile stüdyo kalitesinde fotoğraf çekmenizi sağlayan Samsung Galaxy S21 Ultra, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. 40 MP ön kamerası, 10 MP telefoto kamerası, 108 MP geniş açılı ve 12 MP ultra geniş açılı kamerası ile çığır açan telefon, parlak gece çekimini desteklerken en karanlık ortamlarda bile ışığı mükemmel şekilde yakalayarak canlı kareler elde etmenize olanak tanıyor. İkili zum teknolojisi ile daha net fotoğraf çekmenize imkan veren cihazda zum kilidi özelliği de bulunuyor.

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9. Şık tasarımıyla karşınızda Oneplus 7T Pro

Profesyonel ve etkileyici fotoğraf çekimleri yapmaya ne dersiniz? Oneplus 7T Pro, 48 MP çözünürlükteki ana kamerası ve lazer otofokus özelliği sayesinde çektiğiniz fotoğraflarda ayrıntıları yakalamanızı sağlıyor. 8 MP çözünürlükteki geniş açılı kamerası ve 16 MP çözünürlükteki telefoto arka kamerası ile yeteneğinizi sergileyebileceğiniz Oneplus 7T Pro, çektiği karelere farkını yansıtmak isteyenler için vazgeçilmezler arasına girmeyi başarıyor. Açılır kamerası ve çentiksiz ekranı sayesinde estetik bir görüntü yakalayan bu ürün, geniş ekran deneyimi ile sizi tatmin etmeyi hedefliyor.

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10. Samsung Galaxy Note20 Ultra



Sizin için seçtiğimiz son kamerası güzel telefon, Samsung Galaxy Note20 Ultra. 10 MP ön kameranın yanında 108 MP geniş açılı ve 12 MP ultra geniş açılı kameraya sahip olan cihazda lazer otofokus sensörü ve 12 MP telefoto lens bulunuyor. Gelişmiş yapay zeka donanımına sahip olan telefon, tek tuşla çoklu fotoğraf çekimine izin veriyor. Mükemmel detaylara sahip kareler yakalamanıza destek olan telefon aynı zamanda 8K video çekmenize de olanak sağlıyor.

Yakınlaşma hızını seçme fırsatı tanıyan Samsung Galaxy Note20 Ultra'yı sepetinize eklemek isterseniz sizi böyle alalım.

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