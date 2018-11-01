Muhteşem görseliyle Wynyard Tren İstasyonu

İstasyonun tavanında yer alan devasa heykel, 1931 yılına tarihlenen yürüyen merdivenlerin restore edilmesiyle oluşturuldu. Geçmişte milyonlarca insanın ayak bastığı tarihi yürüyen merdivenler, 2017 yılında başarılı heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı Chris Fox’un ellerinde bir asma tavan heykeline dönüştü ve istasyonun en önemli parçası haline geldi.

Dünyanın en ilginç tren istasyonu

1 / 11 Dünyaca ünlü yürüyen merdiven ve asansör firması Otis’in ürettiği yürüyen merdivenler, dünyanın ilk yürüyen merdivenlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

2 / 11 Bu yürüyen merdivenleri heykele dönüştürme fikri ise Sidneyli sanatçı Chris Fox’a ait.

3 / 11 50 metre uzunluktaki yürüyen merdiven heykeli, 100 milyon dolarlık bir bütçeyle oluşturuldu.

4 / 11 Yürüyen merdivenin yüzlerce ahşap plakasının her biri restore edildikten sonra cilalandı ve Interloop’un birer parçası haline geldi.

5 / 11 Sarmal bir yapıda olan ve iki yüzü de ahşap kademelerden oluşan basamaklar, estetik yapısıyla görenleri büyülemeye devam ediyor.

6 / 11 Havada iç içe geçirilmiş ve tavana sabitlenmiş bu muazzam heykel, ahşap plakaların dünya üzerinde en iyi değerlendirildiği heykellerden biri olmayı başarıyor.

7 / 11 Heykelin hemen altında ise modern ve yeni bir yürüyen merdiven bulunuyor. Bu sayede geçmişe güzel bir gönderme yapan Chris Fox, eserine ”Interloop” adını verdi.

8 / 11 Wynyard Tren İstasyonu, bu sıra dışı yürüyen merdiven heykeliyle bir tren istasyonundan çok sanat galerisi havası estiriyor.

9 / 11 Çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapan Sidney’in en çok merak edilen tarihi, kültürel noktalarına ulaşmanın yolu, Wynyard Tren İstasyonu’ndan geçiyor.

10 / 11 İçerisinde birbirinden güzel kafelerin ve restoranların da bulunduğu Wynyard Tren İstasyonu’nu ziyaret eden milyonlarca gezgin; tarih, heyecan, sanat ve eğlenceyle aynı çatı altında buluşuyor.