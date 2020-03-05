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  4. Muhteşem görüntüler! Yüzlerce leyleğin arasından drone'la geçti

Muhteşem görüntüler! Yüzlerce leyleğin arasından drone'la geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2020 16:32 | Son Güncelleme

Drone'unu yüzlerce leyleğin arasında uçuran 23 yaşındaki gencin kaydettiği muhteşem görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

23 yaşındaki İspanyol Andrés Aguilera Morillas drone'unu yüzlerce leyleğin arasında uçurdu. Oldukça etkileyici anların kaydedildiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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