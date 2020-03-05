Muhteşem görüntüler! Yüzlerce leyleğin arasından drone'la geçti

23 ya\u015f\u0131ndaki \u0130spanyol Andr\u00e9s Aguilera Morillas drone'unu y\u00fczlerce leyle\u011fin aras\u0131nda u\u00e7urdu. Olduk\u00e7a etkileyici anlar\u0131n kaydedildi\u011fi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyada b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00d6ks\u00fcr\u00fck tarz\u0131n\u0131zdan hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 ke\u015ffedin! Ak\u015fam saatlerinde ba\u015fl\u0131yorsa...Grubun yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6renler \u015fa\u015ft\u0131 kald\u0131Kestanenin mucizevi faydalar\u0131