Muhteşem İkili'de Yağmur ve MKC'nin romantik sahneleri! Muhteşem İkili 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Muhteşem İkili dizisinin Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Barca ve MKC, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir. Muhteşem İkili temize çıkmış, geriye sadece yüzünü saklayan patronun kim olduğunu öğrenmek kalmıştır. Demiray’ın kaçma planı ise çoktan hazırdır. Barca ve MKC, Demiray’ın kaçmasına engel olup, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhteşem İkili'nin 22 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 4. yeni bölümünde Demiray, iki kafadarımızın ailelerini hedefine alıyor! MKC ve Barca, üstlerine atılan suçlardan aklanmak için Demiray'ın pisliklerini anlatacak kişi olan Semih'i yakalıyorlar! Uzun koşuşturmalardan sonra çiftler arasında duygusal anlar yaşanıyor!MKC ve Barca aklanabildiler mi?

Demiray son olaydan sonra köşeye sıkışmıştır. Barca ve MKC'nin büyük bir delil olan içi uyuşturucu dolu arabayı bulmaları işlerin gidişatını değiştirecektir. İki kafadarımız aklanmalarını sağlayacak delil ile yola çıkarlar. İkisi de hayatlarının normale döneceğinin mutluluğunu yaşamaktadır. Polis arabasını vakit kaybetmeden merkeze götürmeleri gerekmektedir. Limanda bekleyen diğer polis araçlarının da içindekilerle gerçekler ortaya çıkacaktır.Demiray, muhteşem ikilimizin karşısına çıkıyor!