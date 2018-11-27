Muhteşem İkili'de Yağmur ve MKC'nin romantik sahneleri! Muhteşem İkili 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Muhteşem İkili dizisinin Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Barca ve MKC, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir. Muhteşem İkili temize çıkmış, geriye sadece yüzünü saklayan patronun kim olduğunu öğrenmek kalmıştır. Demiray’ın kaçma planı ise çoktan hazırdır. Barca ve MKC, Demiray’ın kaçmasına engel olup, yıllardır peşinde koşmakta oldukları adamın eski okul arkadaşları olduğunu öğrenir.
MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Muhteşem İkili'nin 22 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 4. yeni bölümünde Demiray, iki kafadarımızın ailelerini hedefine alıyor! MKC ve Barca, üstlerine atılan suçlardan aklanmak için Demiray'ın pisliklerini anlatacak kişi olan Semih'i yakalıyorlar! Uzun koşuşturmalardan sonra çiftler arasında duygusal anlar yaşanıyor!MKC ve Barca aklanabildiler mi?
Demiray son olaydan sonra köşeye sıkışmıştır. Barca ve MKC'nin büyük bir delil olan içi uyuşturucu dolu arabayı bulmaları işlerin gidişatını değiştirecektir. İki kafadarımız aklanmalarını sağlayacak delil ile yola çıkarlar. İkisi de hayatlarının normale döneceğinin mutluluğunu yaşamaktadır. Polis arabasını vakit kaybetmeden merkeze götürmeleri gerekmektedir. Limanda bekleyen diğer polis araçlarının da içindekilerle gerçekler ortaya çıkacaktır.Demiray, muhteşem ikilimizin karşısına çıkıyor!
Barca ile MKC'nin, delillerini destekleyecek ve onlar için gölgelerdeki patrona (Demiray) ulaşabilmeleri sağlayacak olan kişiyi, yani Semih'i yakalamaları gerekmektedir. MKC'nin, iki kez elinden kaçırdığı Semih'i yakalamak o kadar kolay değildir. Demiray'ın infazından da kurtulan Semih buhar olmayı başarabilmiştir. Fakat, ufak bir hatası onu ikilimizin eline düşürür. Barca ve MKC, Semih'in konuşmasını sağlayarak hem gölge patronu ortaya çıkaracaklardır; hem de, kendilerini aklamayı başaracaklardır. Demiray, yumuşak karnı olan Semih'in iki kafadarın eline geçtiğini öğrenir. Gölgelerden çıkarak MKC ve Barca'nın karşısına dikilir. Gölge patronun polis akademisinden eski arkadaşları Demiray'ın olduğunu gördüklerinde ikilimiz şok olur.
Barca ve MKC, gölge patronu öğrendikten sonra düşmanlarının kim olduğunu biliyorlardır artık. Savaşacakları kişi ortadadır ve üzzerine daha rahat gideceklerdir. Fakat, düşünmedikleri bir şey vardır: Demiray'ın vicdanı yoktur. Demiray, köşeye sıkıştıktan sonra öfkeden kudurmaktadır. Gözü dönen Demiray, MKC ve Barca'nın ailelerini hedef tahtasına koyar. Onları kırabileceği tek noktadır bu. Muhteşem ikilimiz tehlikenin farkına vardıklarında iş işten geçmiştir. Demiray'ın adamları ailelerin evine çoktan varmışlardır. İkilimiz yetişselerde adamların kozları kuvvetlidir. En ufak hatalarının ailelerine zarar getireceğini bilmektedirler.
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